Primul simulator de reactoare modulare din Europa, inaugurat în România. Virgil Popescu: Este un pas mare!

Primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale a fost inaugurat la Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Lansarea Centrului E2 în cadrul Facultății de Energetică a Universității Politehnica din București este o premieră europeană care reconfirmă poziția de lider a României în sectorul energiei nucleare și în dezvoltarea forței de muncă.

Cu o experiență de 26 de ani în operarea în siguranță a centralelor nucleare, la unul dintre cei mai mari factori de capacitate din lume, având o autoritate de reglementare a industriei cu experiență – CNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare), unul dintre cele mai apreciate sisteme de invatamant de energetica din Europa și un lanț de furnizori in industria nucleara gata să contribuie la dezvoltarea programelor nucleare românești, România are capacitatea și atuurile necesare pentru a deveni un lider în implementarea în siguranță a SMR-urilor în România și în Europa, precum și un centru de educație și formare în domeniul reactoarelor modulare mici (SMR) în regiune.

În plus, Centrul E2 contribuie la obiectivele României în ceea ce privește securitatea energetică și decarbonizare prin energie curată, stimulând în același timp colaborarea la nivel regional. Astfel, Romania impărtășeste expertiza sa în sectorul nuclear tarilor din regiune si da un exemplu pentru atingerea obiectivelor privind schimbările climatice prin energie nucleară și în special prin centralele electrice cu reactoare modulare mici.

„Este un moment extraordinar sa fii student! Și un moment și mai bun sa fii student la Energetica în România de astăzi. Oferim un spectru larg de oportunități studenților pentru a-si dezvolta o carieră de success în sectorul energiei nucleare si creștem o nouă generație de specialiști în domeniul nuclear; oferim acces la cele mai noi tehnologii și avansate resurse, cum ar fi Centrul E2 lansat astăzi, burse și cursuri de formare. Generația de astăzi este generația care va opera atât CANDU, cât și SMR-uri – cu perspective multiple pentru învățare și pentru îmbunătățirea continuă. Nuclearelectrica are specialiști și performanțe operaționale remarcabile, recunoscute la nivel internațional, care continuă să poziționeze industria energiei nucleare romanesti ca fiind una de top la nivel international, expertiza echipei Nuclearelectrica fiind esentiala in dezvoltarea programului nuclear romanesc. Le multumesc tuturor colegilor care contribuie zi de zi la mentinerea Romaniei in topul industriei nucleare la nivel international. Lansarea de astăzi a Centrului E2 este doar începutul unei noi ere avansate în domeniul tehnologiei și al resurselor umane” – Cosmin Ghiță, director general Nuclearelectrica.

„Sunt foarte bucuros să mă aflu aici, în acest moment în care lansăm Centrul de Explorare a Energiei (Centrul E2), în România. Primul din Europa. Este un pas mare! Energia nucleară și SMR-urile sunt incluse în strategia energetică a României ca pilon principal pentru securitatea energetică și pentru atingerea obiectivelor noastre de decarbonizare. Angajamentul nostru de a crește producția de energie din surse nucleare curate va crea complementaritatea atât de necesară cu resursele regenerabile, va crește flexibilitatea sistemului și va permite dezvoltarea complexă în continuare a fostelor instalații pe bază de cărbune. Am ales o tehnologie cu o istorie de 60 de ani de funcționare la nivel mondial, fiind peste 300 de reactoare cu apă ușoară la nivel mondial aflate în prezent în producție, care reprezintă baza tehnologiei actuale și foarte avansate a SMR NuScale. Cei 26 de ani de experiență românească în materie de exploatare în condiții de siguranță reprezintă baza pentru dezvoltarea în continuare a programului de energie nucleară al României. Tranziția energetică nu este posibilă fără menținerea și extinderea rolului energiei nucleare și necesită parteneriate internaționale puternice, precum cel pe care îl consolidăm astăzi. Le mulțumesc partenerilor noștri americani pentru sprijinul lor continuu, companiei Nuclearelectrica pentru poziția de lider în industrie și capacitatea de a se angaja în călătoria de a deveni un operator regional preferat și Universității Politehnica pentru dedicarea lor în ceea ce privește performanța și dezvoltarea forței de muncă. Doresc să transmit un mesaj clar: Prim-ministrul României, Nicolae Ciuca, Guvernul nostru și Președintele României, Klaus Iohannis, susțin cu tărie dezvoltarea energiei nucleare și efortul de a forma oameni în acest domeniu” – Virgil Popescu, ministrul Energiei.

„Statele Unite salută acest pas important pe care România il face pentru securitate si independenta energetica prin dezvoltarea unei centrale cu reactoare modulare mici, devenind totodată un centru educațional și de formare pentru regiune.

Proiectul SMR de la Doicești, pe care îl sprijină acest Centru E2, va demonstra lidership-ul României în inovarea energetică, va accelera tranziția către energie curată, va crea mii de locuri de muncă în România și SUA și va consolida securitatea energetică europeană, respectând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță nucleară, securitate și neproliferare”, Ann K. Ganzer, Secretarul Principal Adjunct (PDAS) în cadrul Biroului de Securitate Internațională și Neproliferare al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

„Tehnologia SMR a NuScale este cea mai importantă soluție globală de producere a energiei curate și poate ajuta la avansarea poziției României ca lider în implementarea sigură a SMR-urilor in regiune”, a declarat John Hopkins, Președinte și Director General NuScale. „Cu sprijinul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii in cadrul programului FIRST, suntem încântați să atingem o altă piatră de hotar în această colaborare remarcabilă între țările și organizațiile noastre. Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim următoarea generație de lideri ai energiei curate din regiune și din întreaga lume.”

„Acest proiect deschide un orizont complet nou pentru studenții care aspiră să lucreze în sectorul energetic. Ca întotdeauna, angajamentul nostru este de a le oferi studenților noștri o educație de cea mai înaltă calitate și de a-i pregăti pentru cariere de succes – dar Centrul de Explorare a Energiei pe care îl lansăm în cadrul Universității Politehnica din București adaugă o nouă dimensiune potențialului lor de carieră. Am implementat metodologii de predare inovatoare și practici de cercetare de ultimă generație pentru a le oferi studenților noștri acces la un sector energetic emergent, în care profesioniștii cu înaltă calificare vor fi la mare căutare. Centrul va oferi studenților noștri competențele și cunoștințele necesare pentru a prospera pe o piață a muncii în continuă evoluție.

Le mulțumim partenerilor noștri pentru încrederea și dedicarea pe care le investesc în viitorul inginerilor români. Sunt convins că angajamentul nostru comun și continuu față de excelență și inovație va duce la multe alte realizări și succese în anii următori” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Politehnica din București.

Centrul E2 este dezvoltat ca parte a programului FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), o inițiativă a guvernului SUA. Acesta se bazează pe Acordul Interguvernamental dintre SUA și România pentru cooperarea privind programul de energie nucleară al României (IGA), semnat în decembrie 2020, consolidând o relație de zeci de ani în ceea ce privește progresul sectorului energiei nucleare, care a început în 1968.

Instalarea primului Centru E2 din Europa, la Universitatea Politehnica din București, reprezintă un prim pas pentru pregătirea viitoarelor generații de ingineri care vor juca un rol semnificativ în proiectul strategic de implementare a primei centrale SMR din România, care va avansa acțiunile de protecție a mediului, de securitate energetică și de acces la energie curată și sigura la prețuri accesibile în întreaga Românie și în Europa.

„Am pornit cu mândrie pe drumul reenergizării României prin extinderea capacităților de energie curată, atât prin reactoare mari, cât și mici, în acest deceniu. Pe baza strategiei energetice a României și a nevoilor energetice viitoare ale României, dezvoltăm proiecte strategice care sprijină securitatea energetică a României, atingând obiectivele de decarbonizare, dezvoltând în același timp lantul de furnizori din industria energiei nucleare și forța de muncă. Proiectele noastre vor continua să furnizeze consumatorilor energie curată, sigură, fiabilă și la prețuri accesibile, si, in plus, vor poziționa România ca pe un lider energetic puternic în regiune.” – Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

România, prin compania de proiect RoPower, fondată de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, este prima tara din Europa si a doua dupa Statele Unite ale Americii care face primii pași pentru implementarea în acest deceniu a primei centrale electrice NuScale VOYGR cu 6 module și o putere instalată de 462 MWe. Se estimează că centrala NuScale cu 6 module va asigura cca. 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an.

În decembrie 2022, RoPower și NuScale au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie și proiectare (FEED) pentru primul SMR din România, care include evaluarea impactului asupra mediului și investigația geotehnică de subsol, evaluarea amplasamentului preferat, fosta termocentrală de la Doicești și estimareaa costurilor specifice proiectului.

Centrul E2 este instalat la Universitatea Politehnica din București, în cadrul Facultății de Energetică, una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc. Școala a fost înființată în 1950 și oferă studii și programe academice foarte apreciate pentru mai mult de 2.000 de studenți pe an. Centrul beneficiază de parteneriatul puternic cu Nuclearelectrica, societatea nationala care opereaza în siguranță de peste 26 de ani două dintre cele mai performante reactoare clasice din lume, și RoPower, compania de proiect pentru implementarea SMR în România.