Simion: Nu va fi instalat niciun Guvern cu voturile AUR, fără participarea AUR la guvernare

Alianța pentru Unirea Românilor nu va vota instalarea unui Guvern din care să nu facă parte, a avertizat, miercuri, președintele formațiunii, George Simion.

‘Sunt 120 de zile de când România nu are Guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației Guvernului asupra conducătorilor României. De 120 de zile, Nicușor Dan ține țara blocată. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării Guvernului abuziv Veștea, le vedem și acum – că se va vota un Guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un Guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Cei care încearcă să reîncălzească aceeași ciorbă și care păcălesc oamenii că ‘gata, săptămâna asta vom avea o nominalizare, ba nu, săptămână viitoare, iată, s-au găsit voturile’, probabil încearcă să-și facă meseria, indiferent de instituția unde lucrează, dar contribuie la dezinformare. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să nu participe la această guvernare’, a afirmat liderul AUR.