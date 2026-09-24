Nicușor Dan: Alegerile anticipate înseamnă patru-cinci-șase luni de bannere pe stradă, reclame la TV, certuri între partide

Alegerile anticipate înseamnă patru-cinci-șase luni de bannere pe stradă, reclame la TV, certuri între partide și cred că românii nu-și doresc în niciun caz asta, iar partidele trebuie să facă ceea ce le dictează oamenii care le-au dat votul, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat AGERPRES, miercuri, la New York.

Președintele a explicat, de asemenea, de ce a pus accentul, în primul său discurs susținut la ONU, pe pericolul pentru democrație reprezentat de manipularea prin social media, afirmând că acest fenomen nu primește atenția necesară.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că alegerea lui Dacian Cioloș în fruntea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), unul dintre obiectivele urmărite de România în marja Adunării Generale a ONU, ar putea ‘să dea o formă mai pragmatică și mai orientată către dezvoltare și investiții acestei organizații’.

AGERPRES: Domnule președinte, v-ați început primul discurs susținut la ONU cu o referire la pericolul pentru democrație al manipulării prin social media. De ce ați ales această temă, care pentru mulți români este asociată cu motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din 2024?

Nicușor Dan: Am ales asta dintr-un motiv tehnic: am decupat ceea ce ține de societate de ceea ce ține de relațiile între societăți, pe de o parte, dar, pe de altă parte, pentru că, în opinia mea, este un pericol foarte mare la adresa democrațiilor. Este un pericol pe care l-am văzut, cel puțin în interacțiunile cu liderii europeni, care sunt mai frecvente. L-am văzut menționat de fiecare dintre ei și mi se pare că nu acordăm suficientă atenție acestui fenomen.

AGERPRES: În al doilea rând, în discursul dumneavoastră ați cerut sprijinul țărilor francofone pentru candidatura domnului Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Ce poate oferi în plus România țărilor africane față de ceea ce le-au oferit deja contracandidatele domnului Cioloș din Republica Democrată Congo, din Mauritania sau din Rwanda?

Nicușor Dan: Da, în primul rând, o viziune despre ceea ce trebuie să fie această organizație, pentru că ea, până acum, s-a restrâns cumva la o zonă cultural-academică. România a contribuit la asta, pornind de la tradiția studenților pe care i-am avut în universitățile din România și dintre care unii sunt astăzi în poziții importante în aceste țări. Dar organizația nu s-a concentrat pe o dezvoltare economică care să fructifice aceste relații de încredere și culturale care s-au dezvoltat între state. Și cred că asta poate să facă Dacian Cioloș, cineva care știe să lucreze cu bănci, care știe să lucreze cu programe pe termen mediu și lung: să dea o formă mai pragmatică și mai orientată către dezvoltare și investiții acestei organizații.

AGERPRES: Ați criticat dur Rusia, în cele trei intervenții ale dumneavoastră, și ați cerut inclusiv înăsprirea sancțiunilor economice. Să ne așteptăm ca poziția României să fie mai fermă de acum înainte și în cazul unor eventuale noi încălcări ale spațiului aerian românesc?

Nicușor Dan: Nu, poziția noastră a fost constantă. În ceea ce privește încălcările spațiului aerian, am încercat să avem, diplomatic, un răspuns proporțional. Numai că, în intervențiile din ultimul an, ne-am concentrat mai mult pe aspecte pragmatice: regimul de sancțiuni, ajutorul concret acordat Ucrainei, situația refugiaților, interconexiunile energetice. Dar, în opinia mea, a fost de la sine înțeles că condamnăm agresiunea rusă și susținem Ucraina.

AGERPRES: Dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu obține votul de încredere al Parlamentului, luați în calcul declanșarea alegerilor anticipate? Dacă nu, ce soluție politică aveți în vedere pentru a evita prelungirea crizei și o deteriorare a încrederii cetățenilor în instituțiile statului?

Nicușor Dan: Eu îmi doresc ca acest guvern să treacă. Ãsta e motivul pentru care am făcut desemnarea. Nu vreau să discut foarte mult despre ce se va întâmpla dacă nu trece. În orice caz, alegerile anticipate, ca să fie clar pentru toată lumea, înseamnă patru-cinci-șase luni de bannere pe stradă, reclame la televizor, certuri între partide și cred că românii nu-și doresc în niciun caz asta. Deci, în politică, în opinia mea, trebuie să faci cam ce îți dictează oamenii care ți-au dat votul să faci. Iar asta înseamnă că partidele trebuie, în sfârșit, să găsească disponibilitate pentru dialog pentru a veni cu o soluție.

AGERPRES: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va propune în programul de guvernare o comasare voluntară a comunelor, după modelul implementat de Republica Moldova. Considerați oportună o astfel de inițiativă?

Nicușor Dan: Am văzut. După cum știți, am fost în urmă cu trei-patru săptămâni la Chișinău și am avut o discuție cu prim-ministrul. Am văzut programul ăsta și mi se pare foarte bun. Bineînțeles că modul tehnic de implementare trebuie discutat, dar o comasare a comunelor, pentru moment voluntară, cred că este binevenită.