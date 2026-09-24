Adrian Veștea: Consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul prezentat de premierul desemnat

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a declarat, miercuri, că România are nevoie de un Guvern legitim și, de aceea, parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Veștea a susținut că este ‘un semn îmbucurător’ pentru democrația din partid faptul că liderul PNL, Ilie Bolojan, a acceptat, ‘în cele din urmă’, că și un alt liberal, în afară de el, poate conduce Guvernul.

‘România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune’, a scris, pe Facebook, Adrian Veștea, care a fost desemnat în luna iunie de șeful statului să formeze Guvernul, însă nu a obținut votul Parlamentului.

Potrivit lui Veștea, ‘un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunități’.

‘Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din PNL faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României. Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă? Poate că România ar fi evitat luni de instabilitate politică. Poate că economia nu ar fi fost împinsă și mai adânc în incertitudine. Poate că partenerii externi și agențiile de rating nu ar fi privit cu atâta îngrijorare spre București. Și poate că PNL nu ar fi devenit ținta atacurilor venite din toate direcțiile spectrului politic’, a completat președintele CJ Brașov.

El a adăugat că ‘timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicații’, ci doar prin ‘decizii responsabile’.

‘Știu că poziția mea, aceea ca PNL să își asume guvernarea cu puteri depline, este împărtășită de marea majoritate a aleșilor locali liberali. Ei sunt cei care, zi de zi, duc greul administrației, răspund în fața cetățenilor și trebuie să continue proiectele de dezvoltare din comunitățile lor. Pentru ca aceste proiecte să meargă mai departe, administrațiile locale au nevoie de sprijin real de la nivel central. Nu de promisiuni rostite în ședințe. Nu de consultări formale. Nu de respect mimat doar în campanii electorale’, a mai transmis Adrian Veștea.

El a evidențiat că vocea aleșilor locali trebuie ascultată pentru că sunt ‘primii care decontează în fața cetățenilor atunci când statul se blochează, când finanțările întârzie, când deciziile de la centru sunt amânate sau când acestea sunt luate fără să se țină cont de realitatea din teritoriu’.

‘Succesul aleșilor locali liberali înseamnă succesul PNL. Iar succesul PNL, astăzi, nu poate fi construit decât prin responsabilitate, guvernare și respect față de oamenii care au dat votul acestui partid. România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere’, a mai arătat Veștea.

În 14 iunie, Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, fără consultarea prealabilă a conducerii partidului.

Conducerea PNL a decis atunci să nu susțină Guvernul format de Adrian Veștea. La 22 iunie, cabinetul propus de Veștea nu a obținut votul necesar în Parlament.