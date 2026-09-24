Mureșan: Vom înființa o singură Poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat joi că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure Poliții naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României, și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să-și reînnoiască buletinul, să înmatriculeze un autoturism sau să își facă pașaport.

‘Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o Poliție, avem Poliții locale, avem Poliția de frontieră. Vom înființa o singură Poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să reînnoim permisul auto, sau când ne-a expirat cartea de identitate, sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai – buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii’, a spus Mureșan la Radio România Actualități.

El a fost întrebat dacă această măsură nu ar putea duce din nou la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

‘Obiectivul nostru este, de altfel, să și finalizăm reforma pensiilor speciale, pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net din activitate și evident și fără cumul între pensie și salariu la stat. Mulți oameni, polițiști sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experiență și când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează. Ei sunt o pierdere pentru România. Statul român investește în ei. Ca atare, e clar că vom crea cadrul pentru ca acești oameni să lucreze mai mult și în condiții care să fie avantajoase și pentru ei, dar să poată servi cetățeanul și să fie la dispoziția statului mai mult timp, dacă au ales această carieră. Nimeni nu te obligă să te faci polițist, dar dacă te faci polițist, statul are obligația să-ți asigure venituri bune, are obligația să-ți asigure o perspectivă de carieră, tu ai obligația să-ți servești statul și oamenii cât mai mult și, în primul rând, cetățenii au dreptul să se simtă siguri, să se simte bine păziți, să beneficieze de pe urma experienței polițiștilor și a oamenilor din meserii asemănătoare’, a adăugat Mureșan.