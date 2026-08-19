TikTok analizează introducerea unei funcții de trimitere de bani prin mesaje directe

Aplicația de social media TikTok analizează o funcție care ar permite utilizatorilor să trimită bani între ei prin mesaje directe, o mutare care ar duce aplicația de social media către zona serviciilor financiare, informează Bloomberg.

Dacă va fi lansată, această funcție ar utiliza TikTok Pay, deja disponibilă în Asia de Sud-Est, pentru a gestiona tranzacțiile. Dovezi ale adăugării acestei funcții au fost descoperite într-un cod ascuns în versiunea actuală a aplicației TikTok pentru iPhone din Statele Unite.

Codul sugerează că destinatarii pot ‘atinge pentru a accepta’ plățile trimise înainte de o dată de expirare, iar expeditorii pot fi notificați cu privire la starea tranzacției prin notificări push sau în căsuța lor poștală. Există, de asemenea, referințe la posibilitatea de a adăuga un mesaj odată cu plata, similar cu serviciul Venmo al PayPal Holdings Inc.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că funcția nu este în prezent în curs de testare pe nicio piață, ceea ce sugerează că deocamdată este într-un stadiu incipient de dezvoltare.

TikTok Pay este disponibil în prezent doar în Vietnam, Malayezia și Thailanda și este utilizat pentru a plăti achizițiile din TikTok Shop. Bloomberg precizează că nu există nicio garanție că, la final, TikTok va lansa funcția de plată peer-to-peer, dar faptul că lucrează la asta sugerează că proprietarul aplicației, grupul ByteDance Ltd., explorează o astfel de mișcare.

Consumatorii din întreaga lume au cheltuit peste 2,9 miliarde de dolari până acum în acest an pe TikTok, care începând din 2022 a fost cea mai mare aplicație la nivel global după veniturile din achizițiile în aplicație, potrivit firmei de cercetare de piață Sensor Tower. În SUA, utilizatorii cheltuiesc mai mult pe TikTok decât pe YouTube, Facebook și Instagram.

Pe lângă tranzacțiile cu furnizorii care au loc prin intermediul popularului său hub de comerț electronic TikTok Shop, utilizatorii TikTok pot achiziționa monede digitale pentru a trimite cadouri virtuale creatorilor și gazdelor de transmisiuni live, care pot fi în cele din urmă convertite în numerar. Mulți oameni își listează, de asemenea, Venmo, Cash App sau alte metode de plată în biografiile lor TikTok, astfel încât persoanele cu care se conectează în aplicație să le poată trimite bani în afara platformei. Funcțiile care permit utilizatorilor să se plătească reciproc direct prin mesaje directe sau prin aplicație, în general, ar ajuta TikTok să mențină utilizatorii în interiorul ecosistemului său și să obțină mai multă valoare din aceste tranzacții.

TikTok nu este singura aplicație de social media care face un pas spre serviciile financiare. Miliardarul american Elon Musk a făcut progrese în ultimul an în transformarea X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, într-o ‘aplicație pentru orice’ care include servicii financiare. Unii creatori de pe X au putut testa noile funcții, cum ar fi ‘X Money’, pentru a trimite plăți între ei.