5 metode prin care îți poți reduce costurile cu flota auto în acest an

Atunci când afacerea crește, monitorizarea fiecărui kilometru parcurs, a consumului de carburant și a reparațiilor neprevăzute se transformă într-o provocare logistică uriașă. Multe organizații pierd sume importante de bani pur și simplu pentru că nu dețin un control digital asupra resurselor sau pentru că aplică reguli învechite de alocare a mașinilor.

Dacă vrei să protejezi fluxul de numerar al companiei tale și să obții o eficiență maximă de la fiecare vehicul, este momentul să regândești strategia de exploatare a flotei. Iată cinci direcții clare care te pot ajuta să reduci risipa, să optimizezi rutele și să păstrezi bugetele sub control strict în fiecare lună.

Analizează din timp riscurile administrative legate de utilizarea vehiculelor de firmă

Pe lângă costurile evidente cu alimentarea și reviziile tehnice, managementul flotei implică și o atenție deosebită acordată documentelor justificative solicitate de legislația în vigoare. Lipsa foilor de parcurs completate corect sau neconcordanțele dintre bonurile de combustibil și traseele înregistrate pot atrage sancțiuni severe din partea autorităților de control.

Dacă vrei să eviți surprizele neplăcute la următorul control ANAF, informează-te despre documentele justificative obligatorii pentru cheltuieli auto companii și asigură-te că departamentul tău financiar deține toate actele necesare pentru deductibilitatea taxelor.

O revizuire internă a modului în care sunt întocmite aceste acte te va ajuta să corectezi erorile de procedură la timp și să îți securizezi economiile fiscale fără riscuri juridice.

Implementează un sistem de monitorizare prin GPS pentru optimizarea rutelor

Atunci când angajații tăi petrec ore în șir în trafic pentru a ajunge la clienți, lipsa unei planificări riguroase se traduce direct în litri de combustibil irosiți și timp pierdut. Introducerea unei soluții software de monitorizare în timp real îți oferă o vizibilitate totală asupra traseelor efectuate și elimină complet utilizarea mașinilor în scopuri personale neautorizate.

Alege să folosești datele oferite de GPS pentru a recalcula cele mai rapide trasee și pentru a grupa livrările sau vizitele de business în funcție de proximitatea geografică. Această măsură simplă scade uzura vehiculelor, reduce numărul de kilometri inutili și îți permite să deservești mai mulți clienți în aceeași zi, folosind aceleași resurse.

Adoptă un program strict de mentenanță preventivă pentru toate mașinile

Amânarea unei revizii periodice pentru a economisi bani pe moment este una dintre cele mai mari capcane în care poate cădea un administrator de flotă. O defecțiune majoră apărută în timpul unei deplasări de afaceri nu doar că aduce costuri uriașe cu tractarea și reparațiile de urgență, dar blochează și activitatea comercială a echipei.

Stabilește un calendar clar de verificări tehnice în funcție de numărul de kilometri parcurși de fiecare autovehicul și respectă-l cu strictețe. Schimbul la timp al consumabilelor, verificarea presiunii în anvelope și geometria corectă a roților reduc consumul de carburant cu până la zece la sută și prelungesc durata de viață a flotei.

Introdu o politică internă de condus eco pentru angajați

Stilul de conducere al angajaților tăi influențează în mod direct facturile lunare de combustibil și frecvența vizitelor în service-urile auto. Accelerările bruște, frânările violente și menținerea motorului pornit în staționare cresc inutil consumul și duc la deteriorarea rapidă a plăcuțelor de frână și a componentelor motorului.

Organizează sesiuni scurte de instruire în care să le explici șoferilor regulile de bază ale șofatului preventiv și eficient, cum ar fi utilizarea frânei de motor și menținerea unei viteze constante. Poți crea chiar și un sistem de stimulare bazat pe indicatorii de consum înregistrați de aplicația de monitorizare, premiind angajații care demonstrează responsabilitate în trafic.

Schimbă structura flotei prin contracte de leasing operațional

Deținerea propriei flote auto blochează un capital uriaș în active care se depreciază rapid de la un an la altul și îți încarcă echipa cu sarcini legate de asigurări, taxe și revânzare. Companiile moderne preferă să externalizeze aceste servicii pentru a păstra banii disponibili pentru activitatea lor principală.

În acest context, poți să optezi pentru leasing operațional în care plătești o rată lunară fixă ce include toate costurile de administrare, asigurări și asistență rutieră non-stop. La finalul contractului, returnezi mașinile vechi și primești vehicule noi, fără să îți asumi riscul de devalorizare a pieței auto secundare și fără bătăi de cap logistice.