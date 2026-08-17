Guvern: Aplicația e-Terra funcționează, aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11-17 august

Aplicația e-Terra funcționează, iar volumul ridicat de solicitări acumulat în perioada în care sistemul nu a fost disponibil este în curs de procesare. Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11-17 august, în condițiile în care, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri în perioada 11-14 august 2026, informează Guvernul.

Potrivit unui comunicat al Executivului, numai în cursul zilei de 14 august au fost înregistrate 31.608 cereri. Dintre acestea, 9.584 au vizat eliberarea de extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru autentificare.

”Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor în perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă. Reluarea funcționării e-Terra permite procesarea acestor solicitări, iar gestionarea acestora și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru este prioritară pentru ANCPI. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, dar este gestionat, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare”, se arată în comunicat.

Echipele tehnice și operaționale monitorizează permanent funcționarea aplicației e-Terra și volumul de solicitări înregistrate la nivelul oficiilor teritoriale, precizează sursa citată referitor la măsurile pentru gestionarea volumului de solicitări.

”În funcție de evoluția încărcării sistemului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței aplicației și fluidizarea procesării cererilor.Volumul ridicat de solicitări înregistrate într-un interval scurt poate genera timpi de așteptare mai mari, atât în ceea ce privește accesarea aplicației, cât și procesarea unor cereri. ANCPI acordă prioritate soluționării activității restante și urmărește reducerea progresivă a volumului acumulat”, conform comunicatului.

În aplicația e-Terra poate fi efectuată plata cu cardul, acolo unde serviciul și fluxul aferent permit acest tip de plată, precizează Executivul.

Celelalte sisteme informatice ale ANCPI vor fi repornite etapizat, conform sursei citate.

”Măsurile de reluare a funcționării vizează, în această etapă, exclusiv sistemul integrat e-Terra. Reluarea funcționării e-Terra este un pas important în procesul de revenire la normalitate. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. Reluarea funcționării fiecărei platforme va fi anunțată în prealabil partenerilor și publicului, prin canalele oficiale de comunicare”, se menționează în comunicat.

Executivul reamintește că, pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității, ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor următoarele linii telefonice dedicate de Call Center: 0749 012 525; 0749 016 331; 0735 950 582.

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și suport și, pe cât posibil, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară atunci când situația poate fi clarificată telefonic.

Totodată, ANCPI va informa în continuare publicul și partenerii cu privire la evoluția activității, măsurile adoptate pentru reducerea volumului de solicitări și repunerea în funcțiune, etapizat, a celorlalte sisteme informatice.