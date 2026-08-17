ANSVSA avertizează că transporturile ilegale de ovine reprezintă cel mai mare pericol biologic

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează că transporturile neautorizate și clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României.

‘Transporturile neautorizate și clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României. În contextul evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC), acțiunile iresponsabile ale unor speculanți subminează direct eforturile autorităților și riscă să prăbușească un sector economic strategic’, se arată într-un comunicat al instituției.

În context, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, precizează că, în fața unor virusuri atât de agresive, trebuie aplicate cu fermitate măsurile tehnice și legale necesare pentru a izola riscurile și pentru a salva și proteja restul efectivelor sănătoase.

‘Înțelegem pe deplin eforturile și sacrificiile financiare din spatele fiecărei exploatații din România. Știm că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăși criza actuală. Menirea noastră, ca medici veterinari, este de a salva și proteja viața animalelor, nu de a le ucide. Cu toate acestea, în fața unor virusuri atât de agresive, suntem obligați să aplicăm cu fermitate măsurile tehnice și legale necesare pentru a izola riscurile și pentru a salva și proteja restul efectivelor sănătoase ale țării. Fiecare decizie aplicată de ANSVSA are ca unic scop protejarea fermierilor corecți și securizarea unui sector economic strategic. Obiectivul nostru comun este clar: recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală’, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

ANSVSA consideră că pentru ovinele interceptate fără documente sau crotalii, testarea de laborator pe loc și plasarea în carantină sunt inutile juridic și biologic, din mai multe motive.

În primul rând, fără elemente de identificare oficiale, oile nu există legal în Baza Națională de Date (BND) gestionată în cadrul SNIIA și nu li se cunosc originea, vârsta, istoricul vaccinărilor sau dacă provin dintr-o zonă supusă restricțiilor.

De asemenea, în faza incipientă a perioadei de incubație, testele de laborator pot genera rezultate fals-negative deoarece virusul PMR nu este încă detectabil, deși animalul asimptomatic a început deja să elimine masiv agenții patogeni prin secreții.

În plus, timpul de 24-72 de ore necesar pentru emiterea rezultatelor oficiale și găzduirea oilor în centre de carantină ar transforma aceste spații și vehicule în focare active, favorizând difuzarea rapidă a virusului (cu mortalitate de până la 100%) prin vectori către fermele din jur.

Pentru a bloca extinderea virusurilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 și Regulamentul Delegat (UE) 2020/687, inspectorii DSVSA și filtrele de control aplică măsuri de o severitate maximă la interceptarea oricărui transport ilegal, punând animalele sub sechestru pentru a fi ucise și neutralizate prin incinerare sau îngropare controlată, în timp ce camionul este blocat și supus unei dezinfecții.

Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin: în județul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iași, iar în județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaș.

Pentru a descuraja aceste practici, ANSVSA aplică amenzi de 20.000 de lei și întocmirea de dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din transporturi clandestine sau exploatații nedeclarate.

‘Majoritatea crescătorilor de oi din România sunt oameni corecți care respectă regulile. ANSVSA nu va permite ca munca unei țări întregi să fie distrusă de inconștiența câtorva speculanți și solicită fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale. Raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești’, se mai scrie în comunicat.