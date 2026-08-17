Bolojan: Un element de bază al realizării de proiecte este colaborarea dintre autoritățile locale și cele centrale

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a afirmat luni, la inaugurarea unor obiective finanțate cu fonduri europene la Oradea, că ‘un element de bază al realizării de proiecte este colaborarea dintre autoritățile locale și cele centrale’.

‘E foarte important când discutăm despre astfel de proiecte să vedem cum s-au realizat într-un timp relativ scurt. Și un element foarte important este colaborarea dintre Guvern, companiile care țin de guvern, cum este CNAIR în acest caz, și autoritățile locale. Pentru că foarte mult timp se pierde atunci când se întocmesc proiectele, când se obțin avizele, când se autorizează, se pierde foarte mult timp la licitații și, din păcate, în multe cazuri am ratat proiecte. Dar, în acest caz, se vede că rețeta pentru a livra rapid este această colaborare și întotdeauna am susținut că un element de bază al realizării de proiecte este colaborarea dintre autoritățile locale și cele centrale’, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar a adăugat că ‘eforturile care s-au făcut, inclusiv pentru atragerea banilor europeni, în această perioadă, înseamnă aceste lucrări pe care le vedem, înseamnă în toată țara infrastructură de autostrăzi, cum este cea a Moldovei, înseamnă spitale noi care se construiesc, școli, foarte multe școli care sunt reabilitate (…), rețeaua de creșe, anvelopări de blocuri și asta înseamnă un efort care a meritat’.

Ilie Bolojan a mai spus că ‘dacă țara noastră, cu toate problemele pe care le avem, reușește să livreze este că în sistemul public sunt mulți profesioniști, cu aportul cărora se derulează proiecte’.

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat, luni, la inaugurarea a două pasaje rutiere – unul subteran și unul suprateran – și a unui pasaj pietonal subteran, construite cu fonduri europene din PNRR în valoare totală de 74,5 milioane de lei, la intrarea în Oradea dinspre Arad, pe DN 79.

Lucrările, realizate în parteneriat de Consiliul Județean Bihor, CNAIR și Primăria Oradea, au fost executate de asocierea Selina – Drum Asfalt. Acestea vor contribui la fluidizarea traficului într-o zonă intens circulată, cu acces către centre comerciale și Aeroportul Oradea.

Odată cu deschiderea lor, șase dintre cele opt pasaje rutiere construite de CJ Bihor au fost date în trafic.

Pasajul subteran are 406 metri și este amplasat la intersecția Centurii Oradea cu Calea Aradului, în apropierea magazinului Jumbo. Paralel cu pasajul, a fost construit și un pasaj pietonal subteran, pe sub Centura Oradea.

Lucrările la acest proiect au început în luna ianuarie 2026.

Pasajul suprateran, de 535 de metri, traversează sensul giratoriu de acces către ERA Shopping Park, Dedeman și Oradea Shopping Center. Lucrările la acesta au început în luna septembrie 2025.

Finanțarea a fost asigurată prin PNRR, valoarea contractelor fiind de 36,89 milioane de lei pentru pasajul subteran și cel pietonal și de 37,61 milioane de lei pentru pasajul suprateran, inclusiv TVA.