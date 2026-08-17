Petrișor Peiu (AUR): Datoria guvernamentală a crescut cu 57 de miliarde de lei pe primele cinci luni din 2026

Datoria guvernamentală a crescut cu 57 de miliarde de lei pe primele cinci luni din 2026, această creștere accelerată reprezentând un indicator real care ilustrează prăbușirea economiei, semnalează, într-un comunicat transmis duminică, liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

‘Adevărata măsură a prăbușirii statului: în primele cinci luni ale anului, datoria guvernamentală a ajuns la 1194 de miliarde de lei, 61,4% din PIB. Cu 57 de miliarde de lei, adică 1,2% din PIB, în plus doar pe primele cinci luni din 2026! Aceasta face ca dobânzile plătite pentru datoria publică să depășească cu mult 3% din PIB, devenind cel mai mare pericol bugetar pentru statul român!’, afirmă Petrișor Peiu, citat în comunicat.

Potrivit acestuia, continuarea guvernării PSD-PNL-USR-UDMR a dus datoria guvernamentală într-o ‘situație catastrofală’.

‘Dincolo de propaganda triumfalistă a guvernului, aceasta este situația reală a finanțelor statului. Aceasta este catastrofa guvernării prelungite a cârdășiei PSD, PNL, USR, UDMR’, a declarat liderul senatorilor AUR, conform sursei citate.