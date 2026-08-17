Românii au cumpărat produse de 68 de miliarde de lei, în primele șase luni, în creștere cu 3,2%

Românii au cheltuit 68 de miliarde de lei, în primele șase luni din 2026, pentru produse din categoria bunurilor de larg consum (FMCG) și pentru produse Electro-IT, în creștere cu 3,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în contextul inflației ridicate, al încrederii scăzute și al unei puteri de cumpărare cu circa 6% mai mică decât în 2025, arată un barometru, publicat luni de o companie de cercetare de piață.

NielsenIQ (NIQ) România a publicat analiza State of the Retail Nation (Barometrul de Retail) pentru primele șase luni ale anului 2026, bazată pe date colectate din circa 62.000 de puncte de vânzare la nivel național.

Valoarea vânzărilor FMCG prin canalele de retail a crescut cu 5,2% în prima jumătate a anului, dar doar cu 3,9% în trimestrul doi, inflația fiind principalul factor care a susținut această creștere. Volumele de vânzări au rămas, în general, constante în majoritatea categoriilor, consumatorii adoptând diverse strategii de economisire, precum trecerea la branduri mai accesibile sau la mărci private, cumpărăturile din canale cu prețuri mai mici sau achiziționarea produselor aflate la promoție. În plus, retailul alimentar beneficiază indirect de reducerea consumului din HoReCa, pe care consumatorii și-l pot permite din ce în ce mai puțin.

Conform cercetării, piața Electro-IT a traversat o perioadă dificilă, consumatorii reducând achizițiile discreționare de valoare mai mare. Valoarea vânzărilor a scăzut cu 7,5%, iar volumele cu 8,9%. Categoria Telecom, cea mai mare din segmentul T&D și care include smartphone-urile, a înregistrat o scădere de 13,8% a unităților vândute, pe fondul încrederii reduse a consumatorilor și al ciclurilor mai lungi de înlocuire a dispozitivelor.

Cu excepția categoriei Foto, care a înregistrat o creștere de 19,1% a volumelor vândute, toate celelalte categorii T&D au consemnat scăderi: echipamente de birou (-4,1%), IT (-7,9%), electrocasnice mici (-4,6%), electronice (-10,5%), electrocasnice mari (-9,9%) și aparate pentru confortul locuinței (-24,4%).

‘Consumatorii români devin mai selectivi, deoarece inflația persistentă, ratele mai ridicate ale dobânzilor și diminuarea venitului disponibil real pun presiune asupra bugetelor gospodăriilor. Deși cheltuielile totale de consum au crescut cu 3,2% în primele șase luni ale anului, consumatorii se adaptează presiunilor economice alegând produse mai accesibile, cumpărând mai puțin dar mai frecvent și din mai multe magazine, amânând achizițiile costisitoare și profitând de promoții. Acest comportament reflectă preocuparea continuă pentru gestionarea atentă a bugetului familiei’, a declarat Iulia Pencea, Managing Director NIQ România, citată în cercetare.

Toate categoriile FMCG au crescut în valoare, într-un context marcat de inflație ridicată. Categoria Alimentară, cu o pondere de 56% din valoarea totală a coșului de bunuri de larg consum, a crescut cu 5,8%. Băuturile alcoolice, care reprezintă 12% din valoarea vânzărilor, au crescut cu 2,4%, în timp ce băuturile non-alcoolice, cu o pondere de 19%, au avansat cu 7,3%. Categoria de Non-alimentare, reprezentând doar 13% din coșul total, a crescut cu 2,2% în valoare dar a avansat în volum, pe fondul orientării către produse mai ieftine.

Continuând tendința observată anul trecut, volumele au crescut în categoriile FMCG esențiale, dar au stagnat sau au scăzut în categoriile asociate consumului de impuls sau răsfăț. Berea și ciocolata au înregistrat pierderi semnificative de volum, în timp ce cafeaua de exemplu, considerată o necesitate, a crescut în volum deși prețurile au urcat peste media FMCG. La fel ca în 2025, produsele proaspete, precum laptele, brânzeturile, carnea și legumele, au beneficiat de o cerere mai mare în termeni de volum.

‘Puterea de cumpărare a consumatorilor români s-a deteriorat, în condițiile unei inflații medii de 9,4% în perioada iunie 2025 – mai 2026, comparativ cu o creștere salarială de doar 3,2%’, a adăugat Iulia Pencea.

Potrivit acesteia, consumatorii devin mai economi în contextul incertitudinilor politice și economice, iar ‘produsele marcă privată și vânzările promoționale câștigă teren, pe măsură ce românii caută modalități de a-și valorifica mai eficient bugetul’.

O proporție tot mai mare din vânzările FMCG a fost realizată prin promoții în al doilea trimestru al anului 2026. Vânzările promoționale au reprezentat 27,7% din totalul vânzărilor rețelelor de comerț modern, în creștere cu 1,4 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În același timp, eficiența promoțiilor a continuat să se îmbunătățească, demonstrând că magazinele și producătorii fac eforturi să facă față provocărilor actuale prin strategii promoționale care echilibrează accesibilitatea pentru consumatori cu creșterea vânzărilor.

Supermarketurile și magazinele de discount și-au consolidat poziția, înregistrând o creștere de 8,9% a valorii vânzărilor și ajungând să reprezinte aproape jumătate (49,5%) din valoarea totală a pieței. Comerțul tradițional a rămas al doilea cel mai important canal, cu o pondere de 29,7%, însă a înregistrat o creștere modestă de doar 0,6%, pe fondul intensificării activității promoționale în magazinele de discount și hipermarketuri. Hipermarketurile au crescut cu 3,4% și au atins o cotă de 19,8% din valoarea vânzărilor, în timp ce magazinele din stațiile de carburant au reprezentat 1,1% din piață.

Supermarketurile și magazinele de discount au continuat să câștige cotă valorică în toate macro-categoriile, ajungând la 54,7% din vânzările de produse alimentare, 49% din categoriile non-alimentare, 42,5% din băuturile non-alcoolice și 36,9% din băuturile alcoolice.

Și canalele de e-commerce au continuat să înregistreze creșteri de două cifre în primul semestru, pe măsură ce românii caută tot mai atent cele mai bune oferte de preț și adoptă avantajele comerțului rapid (quick commerce). În total, aproximativ 1,1 miliarde de lei din vânzările FMCG au fost generate de canalele de online monitorizate de NIQ, în creștere cu 17,5% față de aceeași perioadă din 2025. Vânzările online de produse alimentare au crescut în valoare cu 19,5%, băuturile non-alcoolice cu 22,9%, băuturile alcoolice cu 19,7%, iar non-alimentarele cu 12,2%.

Mărcile private au continuat să beneficieze atât de încrederea câștigată, de dezvoltarea rețelelor de magazine moderne, cât și de orientarea consumatorilor către economisire. Ponderea acestora reprezintă, în primul trimestru al anului, 21,9% din totalul vânzărilor FMCG, o creștere de 0.5 puncte procentuale a cotei de piață față de perioada similară din 2025.