Economia Europei rezistă surprinzător de bine la șocul energetic provocat de războiul din Iran

Economia Europei dă semne neașteptate de vitalitate, deși conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina au scumpit energia pentru companii și gospodării, arată o serie de indicatori privind activitatea economică, publicați miercuri, transmite Reuters.

Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) relevă faptul că activitatea economică din zona euro a accelerat în septembrie, înregistrând cel mai rapid ritm din ultimii peste trei ani, cu o creștere solidă atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, a anunțat S&P Global.

În luna septembrie, indicele compozit PMI pentru zona euro a urcat la 53,1 puncte, de la 52 puncte în august și a contrazis așteptările analiștilor intervievați de Reuters, care prognozau o scădere până la 51,7 puncte. Cea mai optimistă prognoză din sondaj a fost de 52,6 puncte.

‘Per total, cifrele PMI de astăzi par prea bune ca să fie adevărate. O economie a zonei euro care rămâne complet neafectată de un șoc al prețurilor la energie și de perturbările lanțurilor de aprovizionare reprezintă o surpriză binevenită. Să sperăm că nu se va dovedi a fi un miraj’, a declarat Carsten Brzeski de la ING.

S&P a precizat că recenta creștere a activității economice este una generalizată în toate regiunile acoperite de datele sale.

Activitatea economică din Germania, cea mai mare economie a Europei, a înregistrat o expansiune solidă în septembrie, în pofida presiunilor inflaționiste tot mai mari cu care s-au confruntat companiile, în timp ce în Franța a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani, impulsionată de o revenire a cererii în sectorul serviciilor.

La general, comenzile noi în zona euro au înregistrat cea mai puternică majorare din ultimii patru ani, susținute de o nouă majorare a exporturilor, categorie ce include și schimburile comerciale în interiorul zonei euro.

Indicele PMI privind sectorul serviciilor în zona euro a urcat la cel mai ridicat nivel din aproape un an, depășind cu mult estimările care anticipau o scădere, în timp ce indicele pentru sectorul manufacturier a rămas stabil.

‘Îmbunătățirea semnificativă a indicatorului PMI compozit din zona euro în luna septembrie susține opinia noastră conform căreia, în pofida cifrelor oficiale slabe privind activitatea economică din iulie, PIB-ul va crește în trimestrul al treilea’, a declarat Jack Allen-Reynolds, analist la Capital Economics.

La începutul acestei luni, Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat dobânzile pentru a doua oară în acest an, în încercarea de a tempera creșterea inflației alimentate de prețurile la energie, și a avertizat că presiunile asupra prețurilor ar putea fi unele de durată.

Piețele se așteaptă la alte trei majorări ale dobânzilor de către BCE până la sfârșitul lunii iunie 2027.

‘Datele privind indicele PMI publicate astăzi fac mai dificilă, chiar și pentru factorii de decizie din cadrul BCE care susțin, de obicei, o politică monetară mai relaxată, excluderea unei noi majorări a dobânzilor’, a afirmat reprezentantul ING, Carsten Brzeski.