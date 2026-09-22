Cristian Popa: România a avut în 2025 o rată de investire de 25,6% din PIB, peste media UE

România a avut în 2025 o rată a formării brute de capital fix de 25,6% din PIB, cu peste patru puncte procentuale peste media Uniunii Europene, iar investițiile au reprezentat unul dintre principalele motoare ale economiei într-un an dificil, susține Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

Potrivit acestuia, România s-a situat anul trecut pe locul al treilea în Uniunea Europeană în funcție de rata de investire, după Cehia și Croația.

‘Este o performanță care merită remarcată în contextul consolidării fiscale’, afirmă Cristian Popa, într-un articol intitulat ‘România în construcție’.

El arată că acumulările de capital fix au crescut cu 3,4% în 2025 și au contribuit cu aproape un punct procentual la dinamica PIB real.

Popa subliniază că formarea brută de capital fix include investițiile întregii economii în active utilizate pe termen lung, precum clădiri, infrastructură, utilaje, echipamente, mijloace de transport și software, și nu se referă doar la investițiile publice în infrastructură.

În opinia sa, o economie aflată în proces de convergență nu se poate baza doar pe consum, iar acumularea de capital și creșterea productivității sunt esențiale pentru dezvoltare.

‘Totuși, o rată ridicată de investire este un avantaj numai dacă investițiile sunt făcute pe criterii de eficiență și performanță. Doar acele investiții cu multiplicator mare ne vor duce spre prosperitate. Nu orice cheltuială de capital generează automat dezvoltare’, afirmă Popa.

El menționează că investițiile publice au fost impulsionate în 2025 de absorbția mai puternică a fondurilor europene, care a compensat restrângerea finanțării din surse naționale.

‘Este încă o dovadă a importanței apartenenței României la Uniunea Europeană’, consideră Popa, care compară fondurile europene cu o ‘undiță’ care trebuie folosită pentru dezvoltare, și nu cu un ‘pește’ care să fie consumat.

Potrivit acestuia, competiția pentru capital devine tot mai intensă, în condițiile în care domenii precum energia, infrastructura, apărarea, inteligența artificială și reindustrializarea necesită investiții semnificative.

‘Capitalul curge acolo unde e tratat mai bine și rămâne acolo unde este bine primit, caută randament, dar caută și încredere’, a subliniat Cristian Popa.

El apreciază că nivelul ridicat al investițiilor reprezintă un punct de plecare favorabil, însă următoarea provocare este obținerea unui nivel cât mai mare de dezvoltare din fiecare leu investit.

Cristian I. Popa este membru al Consiliului de administrație al BNR. Opiniile exprimate în articol îi aparțin și nu reprezintă poziția Băncii Naționale a României.