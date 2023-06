Antreprenorul care știe bine ce valoare are succesul în online

La 17 ani de când a intrat în lumea fascinantă a afacerilor, tânărul Daniel Slăvenie are un portofoliu impresionant și un bajag de experințe care conturează un profil complex al unui om de afaceri de succes. Acum conduce una dintre cele mai importante companii de marketing digital din România, dar a început cu businessuri mici încă din liceu, când a dezvoltat un site pe care promova vânzarea de motociclete second-hand. A obținut astfel primii bani pe cont propriu din reclame online, afișate pe site-ul său. Și încă de pe atunci a încolțit în mintea lui și ideea unui business în marketing digital, specializat în servicii de promovare prin SEO.

„Eram fascinat cum de poți sta în fața unui calculator și să faci bani din asta. M-a atras foarte tare și pentru că mă gândeam că după școală urma să fiu legat de un loc de muncă fix, iar ideea aceasta pur și simplu mă îngrozea. Eu voiam să fac bani și să călătoresc. Și mi-a ieșit, dar, sincer să fiu, acum, după o vârstă, îmi place să stau mai mult la birou”, povestește el amuzat de visul din copilărie. Dar tânărul nu s-a complăcut doar să facă bani ușor din ceea ce știa, sau credea el că știe să facă la vremea respectivă, ci a aprofundat. A urmat Facultatea de Matematică-Informatică din cadrul Universității din Pitești, învățând totodată și partea de programare pentru a înțelege și mai bine cum funcționează algoritmii. Apoi, deși era convins că viitorul lui este în antreprenoriat, a făcut o mutare strategică, spune el, și s-a angajat. A lucrat în biroul local al unei companii din Franța specializată în SEO, unde și-a perfecționat cunoștințele în domeniu, dar și abilitățile de vânzări, pentru a atrage clienți și pentru a dezvolta propriul business în domeniu. În 2014, sigur pe el și pe cunoștințele dobândite, a pus bazele primei companii specializate în servicii de promovare pe Google (PPC – pay per click) și SEO, pe care a deschis-o împreună cu un prieten. „Nu te mint, începutul a fost greu. Îmi aduc aminte că în primul an angajații noștri câștigau mai mult ca noi, dar se întâmplă asta. Mi s-a întâmplat și mie asta când eram angajat și poate și de-asta acum îmi recompensez echipa cu mare lejeritate, atunci când merită. Practic așa îți și fidelizezi oamenii: fiind corect cu ei, din toate punctele de vedere, dar în primul rând financiar.”

Miza online-ului

Dar, chiar dacă a pornit cu provocări diverse, afacerea a crescut constant, devenind una dintre cele mai cunoscute agenții de marketing digital, iar anul trecut cei doi parteneri au fuzionat cu o altă companie de profil, creând astfel Limitless Agency, în care Daniel Slăvenie a preluat rolul de CEO. Businessul se numără acum printre cele mai mari cinci agenții de marketing digital din România, cu o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro și aproape 400 de clienți, gestionând bugete de marketing de peste 40 milioane de euro. Dar asta se datorează și faptului că firmele românești au înțeles care este rolul marketing-ului digital, mai ales după experiența ultimlor ani în care pandemia a schimbat complet profilul consumatorului. „Dacă nu ești prezent în online, nu exiști! Dacă te gândești că acum aproape toată lumea își face research-ul în online și abia apoi cumpără fizic din magazine, e clar că acesta este trendul. Și se întâmplă asta de ceva ani. Deci, dacă vrei să ai o șansă să vinzi, indiferent că vorbim despre produse sau despre servicii, trebuie să fii, în primul rând, în online și, în al doilea rând, să te promovezi ca atare, să ai o expunere cât mai mare. Și acum putem să calculăm aproape tot. Adică noi ne întrebăm clienții care sunt obiectivele lor și noi efectiv facem calcule, luând în considerare mai mulți parametrii, astfel încât să realizăm ceea ce își doresc ei.” O rețetă care cu siguranță a fost apreciată în rândul clienților companiei, care sunt din ce în ce mai mulți. Însă Daniel Slăvenie a cunoscut succesul nu doar prin multă muncă și prin strategii de business inedite, ci și învățând din propriile-i greșeli. „Am făcut multe greșeli până să ajung aici, dar am învățat foarte mult din ele. Am studiat mult pe internet, am participat la diverse evenimente dedicate antreprenoriatului și, foarte important, m-am înconjurat de mentori. Aveam foarte mulți prieteni cu experiență solidă și, de fiecare dată când aveam nevoie, sfaturile lor mă ajutau să găsesc direcția corectă. Nu spun neapărat că făceam ce îmi recomandau ei, dar ascultam cu atenție, analizam și vedeam cum mi se deschid noi orizonturi”, spune antreprenorul.

Investiții în oameni, nu în business-planuri

Și pentru că aminteam la început despre profilul antreprenorial compex al lui Daniel, după start-up-uri, fuziuni și afaceri înfloritoare care au ieșit din mâna lui, el a decis că vrea să îmbrace și haina de investitor, și ne-a povestit cum își alege start-up-urile pe care decide să le ghideze. „Pe mine mă interesează înainte de toate antreprenorul, cine este el ca persoană și care este drive-ul lui din spate. Dacă vedem că avem aceleași valori, atunci voi investi chiar dacă businessul nu arată bine în momentul în care am decis eu să investesc”, spune antreprenorul. Nici domeniul în care activează antreprenorii nu este important pentru el. Până acum a investit într-un business din domeniul hotelier, într-unul de beauty, în altul de îngrășăminte agricole bio, dar și în cea mai mare platformă românească de business intelligence, Termene.ro, împreună cu care chiar și-a propus să dezvolte un produs care va concura cu LinkedIn Ads.

Ce ar fi de învățat de la tânărul Daniel Slăvenie? În afară de multe altele întâlnite și la alți antreprenori, perseverența, motivarea echipei, curajul de a fi pionier într-un domeniu și alte asemenea deprinderi ale unui om de afaceri de succes ar fi și acest fapt extrem de important: business-ul nu trebuie să fie neapărat un hobby, ci o paletă largă de activități din domenii cât mai diferite, dar cu perspective de dezvoltare, astfel încât să ții cont de vechea zicătoare care spune „să nu îți pui toate ouăle într-un singur coș”.