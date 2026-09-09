APIA: Scădere de 37% a înmatriculărilor de autoturisme noi în România, în august

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 37% în România, la nivelul lunii august, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce mașinile ‘verzi’ au raportat un recul de 31%, conform unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV a ocupat prima poziție, cu o cotă de 57%, urmat de Clasa C (25%) și Clasa B (11%).

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină consemnează o scădere de 43%, până la o pondere de 30%, iar motorizările pe motorină înregistrează o diminuare de 54%, la 4,7% din total.

Potrivit sursei citate, autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid au raportat o scădere 43% a înmatriculărilor, de la un an la altul, și au ajuns la o pondere din totalul pieței de 21,5%.

Pe de altă parte, autoturismele ‘electrificate’, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hybrid și full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna august a anului curent, o cotă de piață de 65%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

În segmentul autoturismelor full electrice, cota de piață a ajuns la 7%, în intervalul de referință, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 15.5%, față de august 2025, când reprezentau 6,5%.

În anul 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y – cu 873 de unități și o creștere de 273% față de anul precedent, Tesla Model 3 – cu 670 de unități, respectiv BYD Dolphin Surf (614 de unități).

Totodată, la autoturismele plug-in, primele trei poziții sunt ocupate, în ordine, de BYD Seal U DM-i (cu 977 de unități), Toyota RAV4 – cu 769 de unități și de Chery Tiggo 9 – cu 558 de unități.

Datele citate relevă faptul că autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în acest an, modelul Toyota Corolla – cu 3.420 de unități și o creștere de 20% față de anul precedent, apoi Toyota Yaris Cross (1.888 de unități) și Dacia Duster (1.540).

La categoria autoturismele mild hybrid, Dacia Duster se află pe prima poziție cu 2.010 unități comercializate și o scădere de 56,6%, urmat de Skoda Octavia – cu 1.238 de unități și de Dacia Bigster, cu 1.068 de unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în august 2026, o creștere ușoară de 5% față de august 2025, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o creștere de 21%.

În schimb, înmatriculările de vehicule comerciale ușoare electrice au scăzut, în primele opt luni ale anului 2026, la un volum de 392 de unități, față de 424 de unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Conform statisticii oficiale, vehiculele comerciale grele și autobuze înregistrează, în august 2026, o majorare a înregistrărilor de 17% față luna similară din anul precedent, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele consemnează o creștere de 14%.