Kaufland și comediantul Raul Gheba lansează „Raul bate câmpii”, un proiect digital dedicat promovării producătorilor locali

Kaufland România lansează „Raul bate câmpii”, un nou proiect digital realizat alături de comediantul Raul Gheba, care aduce în prim-plan producătorii locali și poveștile din spatele produselor românești care ajung la raft.

Seria cuprinde cinci episoade, filmate direct la producători din mai multe regiuni ale țării. În locul unui interviu clasic despre agricultură și procesul de producție, Raul Gheba ajunge pe câmp, în ferme și unități de producție cu întrebări inspirate din viața de birou, aparent nepotrivite pentru contextul în care se află. Producătorii răspund însă cât se poate de serios, iar de aici pornesc conversații despre cum arată, în realitate, munca lor.

Primul episod este deja disponibil pe canalul de YouTube Kaufland România, iar următoarele vor fi publicate săptămânal. Fiecare episod este filmat în stil documentar, reality-style. Raul merge alături de producători prin ferme, sere, livezi sau spații de producție, descoperă etapele prin care trec produsele și discută cu oamenii care lucrează zi de zi pentru ca acestea să ajungă la raft.

Formatul pornește de la un contrast simplu: Raul aduce logica de la birou în mijlocul fermei. Întrebările pot suna absurd – de la „De ce insistați să creșteți legume în pământ și nu vreți să le imprimați 3D?” până la „Cartoful bio este mult mai fițos?” –, însă răspunsurile duc conversația spre lucrurile care contează cu adevărat: procese de producție, standarde de calitate, provocări și munca necesară pentru ca un produs local să ajungă constant la cumpărători, dar mai ales cum i-a ajutat colaborarea cu Kaufland să își extindă afacerea.

„De cele mai multe ori, la raft vedem produsul, dar nu și oamenii, munca și experiența din spatele lui. Prin «Raul bate câmpii» ne-am dorit să îi aducem mai aproape de public pe producătorii locali într-un format diferit, cu umor, dar cu mult respect pentru ceea ce fac. Raul pune întrebări la care nu te-ai aștepta într-o fermă, iar răspunsurile ne arată câtă muncă, atenție și rigoare sunt necesare pentru ca produsele românești să ajungă zi de zi în magazinele noastre”, declară Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

Cinci episoade despre munca din spatele produselor românești

Primul episod îl duce pe Raul Gheba în județul Olt, la producătorul Sere Popescu, printre culturi de castraveți, varză și dovlecei. În episoadele următoare, seria continuă în alte zone din țară și urmărește mai multe categorii de produse locale:

Agropoint, producător de cartofi din județul Teleorman,

Livada de Cireși, producător de fructe din județul Ilfov,

Fraher, producător de lactate din Tulcea,

Brutăria Rusănești, producător de panificație din județul Olt.

Campania va beneficia de promovare atât pe platformele social media ale companiei, cât și în magazine. Mai multe informații pot fi accesate și pe site-ul companiei.

Kaufland continuă să susțină producătorii locali

„Raul bate câmpii” continuă demersurile Kaufland de a aduce în prim-plan producătorii români și poveștile din spatele produselor locale.

La începutul acestui an, compania a lansat „Te strigă Kaufland”, o campanie națională adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară, prin care Kaufland a simplificat procesul de listare și accesul producătorilor regionali în rețeaua sa. Pe site-ul companiei a fost creată o hartă interactivă cu toți producătorii locali din fiecare județ în care retailerul este prezent.

În prezent, prin programul de regionalitate, Kaufland și-a extins oferta cu peste 850 de produse de la peste 130 de furnizori locali din diferite regiuni ale țării, iar numărul acestora crește constant. Portofoliul este divers și include mezeluri și specialități din carne, lactate tradiționale, sortimente de bere, dulciuri și produse de panificație.

Acestea se adaugă unui portofoliu de peste 19.500 de produse de origine românească, care reprezintă peste 86% din oferta de alimente din magazinele Kaufland. În 2025, aproximativ 80% din cheltuielile totale cu furnizorii au fost alocate partenerilor locali, depășind valoarea de 3,05 miliarde de euro. Astfel, 65 de cenți din fiecare euro cheltuit la casele de marcat Kaufland merg direct către afaceri din România.

Producătorii interesați să colaboreze cu Kaufland își pot trimite oferta la adresa [email protected], împreună cu informații-cheie despre produse și o prezentare a companiei, pentru a începe analiza unei posibile colaborări.