Dolarul canadian atinge minimul ultimelor două luni şi jumătate, pe fondul incertitudinilor din Orientul Mijlociu

Dolarul canadian s-a depreciat luni până la cel mai redus nivel din ultimele două luni şi jumătate faţă de dolarul american, în condiţiile în care incertitudinile privind negocierile de pace din Orientul Mijlociu au stimulat cererea pentru moneda americană, considerată activ de refugiu, transmite Reuters.

Dolarul canadian se tranzacţiona în scădere cu 0,2%, la 1,4165 dolari canadieni pentru un dolar american, echivalent cu 70,60 cenţi americani, după ce a atins în cursul şedinţei nivelul de 1,4175, cel mai slab din 9 iulie.

Mediatorii din Qatar ar urma să poarte discuţii separate cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, la New York, şi cu reprezentanţii Statelor Unite luni sau marţi, într-un nou efort pentru încheierea războiului, potrivit unei surse familiarizate cu negocierile, citată de Reuters.

„Pe pieţe există o tendinţă de retragere. Investitorii se pregătesc acum pentru perioada până la sfârşitul anului şi caută siguranţă în faţa situaţiei din Iran, iar acest lucru tinde să direcţioneze capitalurile către dolarul american”, a declarat Adam Button, analist-şef pentru piaţa valutară la investingLive.

Dolarul american s-a menţinut în apropierea maximului ultimelor două luni faţă de un coş de valute importante, în condiţiile în care confruntarea dintre SUA şi Iran a determinat creşterea preţurilor petrolului şi a randamentelor titlurilor de Trezorerie americane.

Aurul a pierdut 3,7%, în timp ce contractele futures pe petrolul american au avansat cu 0,8%, până la 93,12 dolari pe baril. Petrolul este unul dintre principalele produse de export ale Canadei.

Investitorii aşteaptă şi datele privind produsul intern brut al Canadei pentru luna iulie, programate pentru marţi, care ar putea influenţa aşteptările privind o posibilă majorare a dobânzii de către Banca Canadei luna viitoare. Economiştii anticipează că economia a stagnat comparativ cu luna iunie.

Randamentele obligaţiunilor canadiene au crescut pe întreaga curbă, urmând evoluţia titlurilor de Trezorerie americane. Randamentul obligaţiunilor canadiene pe 10 ani a urcat cu 3,7 puncte de bază, la 3,962%, după ce atinsese un nivel de 4,017%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023.