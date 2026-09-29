Airbus se confruntă cu o scădere a livrărilor în septembrie, după descoperirea unei probleme la A321neo

Airbus se pregăteşte pentru livrări mai mici decât anticipa în septembrie, după descoperirea recentă a unei probleme de calitate care afectează avioanele A321neo, cel mai bine vândut model al producătorului european, au declarat pentru Reuters două surse din industrie.

Un total de 20 de aeronave A321neo care urmau să fie livrate au fost amânate pentru trimestrul al patrulea, parţial din cauza acestei probleme de calitate, potrivit uneia dintre surse.

Problema nu afectează siguranţa aeronavelor, iar mai multe companii aeriene continuă să accepte livrările avioanelor, au precizat sursele.

Întârzierea ar putea afecta ritmul livrărilor Airbus din septembrie, într-un moment în care producătorul încearcă să îşi atingă obiectivele stabilite pentru întregul an.

Airbus a refuzat să comenteze cifrele incomplete privind livrările lunare, dar a precizat vineri că nu şi-a modificat obiectivele pentru întregul an.