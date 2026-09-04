Board-ul Volkswagen a aprobat un plan de restructurare istoric care prevede eliminarea a 100.000 de posturi

Consiliul de supraveghere de la grupul auto german Volkswagen a aprobat, joi, în unanimitate, un plan istoric de restructurare, care duce numărul total de locuri de muncă eliminate în următorii cinci ani la un record de 100.000 de posturi, totul în încercarea de a contracara tarifele vamale, supracapacitățile de producție și rivalii asiatici, transmite AFP.

Planul, denumit ‘Future Plan 2030’, prevede eliminarea a aproximativ 50.000 de posturi suplimentare la nivel mondial până la sfârșitul deceniului, pe lângă cele 50.000 de posturi a căror eliminare a fost decisă deja în Germania începând din 2024, în principal la marca VW.

În total, reducerile de locuri de muncă anunțate sau planificate ar ajunge astfel la 100.000 de posturi, reprezentând aproximativ 15% din forța de muncă globală a grupului german, care cuprinde zece mărci (VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda). Aceasta este o restructurare de o amploare fără precedent pentru grupul Volkswagen și pentru sectorul auto german.

Pentru a justifica reducerile de locuri de muncă, Volkswagen afirmă că ‘având în vedere presiunea concurențială globală în creștere, modificarea cererii și schimbările tehnologice din industria auto, o ajustare semnificativă a personalului pentru a reflecta realitățile economice este esențială’.

Decizia a fost anunțată după o reuniune a comitetului executiv al consiliului de administrație, care a precedat o reuniune plenară a organismului de supraveghere al grupului de la Wolfsburg, programată pentru vineri.

Angajații și acționarii de la Volkswagen, care au drepturi de vot egale, au recunoscut existența unei supracapacități în Europa, de aproximativ 500.000 de vehicule.

Board-ul a subliniat că nicio capacitate de producție viitoare nu poate fi garantată în prezent pentru patru fabrici germane, Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, între 2031 și 2034. Cu toate acestea, pentru aceste uzine în pericol, Volkswagen nu a luat pasul exploziv din punct de vedere politic de a le închide.

Chiar dacă astfel de închideri ‘nu au fost decise, nici nu au fost excluse’, a comentat Ferdinand Dudenhoffer, expert în industria auto.

‘Sunt analizate utilizări alternative’, a precizat grupul german, adăugând că își propune să dezvolte o nouă organizare industrială pentru fabricile sale europene până la mijlocul anului 2027.

Această abordare prudentă a permis consiliului de administrație să obțină sprijinul reprezentanților angajaților și să evite o criză socială deschisă după aproape doi ani de negocieri tensionate. ‘Am luptat din greu pentru a găsi soluții bune în această situație de criză’, a declarat Christiane Benner, președinta sindicatului IG Metall și vicepreședinta consiliului de supraveghere.

Dincolo de reducerile de personal, planul vizează o revizuire completă a producătorului auto. Volkswagen intenționează să înjumătățească gama de modele până în 2035 și să reducă complexitatea liniei sale de produse cu 75%. De asemenea, grupul

își propune o marjă operațională de 9% până în 2030, comparativ cu doar 3% în 2025, și intenționează să investească 135 de miliarde de euro în fabrici, cercetare și dezvoltare între 2027 și 2031.

La nivel internațional, operațiunile din America de Nord vor fi reorientate către segmentele cele mai profitabile, în timp ce în China, grupul își va adapta strategia la o piață care se confruntă cu o creștere mai lentă și își va consolida exporturile către țările din emisfera sudică.

Volkswagen intenționează, de asemenea, să își simplifice guvernanța, în condițiile în care, de mai multe decenii, grupul este sub influența comună a politicienilor și a angajaților: landul Saxonia Inferioară deține 20% din capital și are o minoritate de blocaj în deciziile strategice, în timp ce reprezentanții angajaților exercită o influență semnificativă asupra consiliului de supraveghere, în special în ceea ce privește problemele care afectează siturile industriale.

Acest sistem, adesea criticat pentru natura sa greoaie și uneori comparat cu cel al unei întreprinderi de stat de către observatori, a limitat mult timp capacitatea producătorului de a realiza restructurări rapide.