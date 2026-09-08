Volkswagen se orientează spre producția de armament pentru a salva o uzină din Germania

Grupul auto german Volkswagen a anunțat luni reconversia fabricii sale din Osnabruck (vestul Germaniei), un simbol al orientării industriei auto germane, care trece în prezent printr-o criză de amploare, către sectorul apărării în plină expansiune, informează AFP.

Având în vedere cererea scăzută pentru autoturisme, carnetele de comenzi pline ale producătorilor de armament oferă posibile debușeuri pentru fabricile subutilizate ale producătorilor auto. În acest context, grupul Volkswagen, care deține zece mărci (VW, Porsche, Audi, Skoda), a informat că a ‘ajuns la un acord’ cu landul Saxonia Inferioară, un acționar influent al producătorului auto, precum și cu fondul de investiții israelian Aurelius Capital, privind ‘o posibilă vânzare a filialei sale Volkswagen Osnabruck GmbH’, care operează uzina din aceiași localitate. Potrivit unui comunicat de presă al VW, Aurelius ar urma să devină acționar majoritar la această uzină.

Cei doi cumpărători intenționează să deruleze un proiect inițial de cooperare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems vizând ‘posibila fabricare de sisteme și componente pentru sisteme de apărare aeriană destinate Germaniei și Europei’.

Potrivit Volkswagen, alte parteneriate și proiecte sunt planificate ca parte a acestei conversii, care permite păstrarea cel puțin a unei părți din uzina de la Osnabruck, a cărei producție de vehicule urma să înceteze în vara anului 2027. Acum această uzină produce modelul T-Roc Cabriolet pentru marca VW, pentru care nu a fost anunțat niciun succesor.

Fondul Aurelius Capital, descris ca o companie de investiții cu sediul central în Tel Aviv, Israel, dezvoltă tehnologii în domeniul apărării, securității cibernetice, inteligenței artificiale și infrastructurii critice.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce acționarii și reprezentanții angajaților de la VW au ajuns la un acord istoric privind măsuri dure de reducere a costurilor în cadrul grupului Volkswagen, în principal la marca VW, pentru a inversa dificultățile cu care se confruntă industria auto europeană. Acest plan, care prevede eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030, pe lângă cele 50.000 deja decise din 2024, provoacă îngrijorare în rândul angajaților grupului cu privire la soarta altor uzine germane din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm.

Grație acordului încheiat luni pentru uzina din Osnabruck, locurile de muncă a 1.400 de angajați, reprezentând aproximativ trei sferturi din cei 1.800 de salariați care lucrează în prezent la această uzină, sunt în siguranță.

Conform unui comunicat al consiliului de întreprindere de la Volkswagen, ținând cont de reducerile de personal deja planificate din cauza pensionărilor și a schemelor de pensionare anticipată, se așteaptă ca forța de muncă a uzinei din Osnabruck să se stabilizeze la aproximativ 1.200 de posturi. Pentru acești angajați rămași, ‘există o garanție a locului de muncă până la sfârșitul anului 2029’.

‘Acum, provocarea este aceea de a gestiona această tranziție în strânsă consultare cu angajații și reprezentanții acestora’, a declarat Christiane Benner, președinta sindicatului IG Metall.

Confruntat la rândul său cu dificultăți, rivalul Mercedes-Benz a anunțat la începutul lunii iunie dezvoltarea, în cooperare cu startup-ul german din domeniul apărării Tytan, a unor sisteme de apărare anti-drone amplasate pe vehicule. În plus, potrivit săptămânalului Der Spiegel, grupul franco-german KNDS ar fi în discuții pentru preluarea unei fabrici Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, la sud de Berlin, pentru a produce vehicule blindate.

Furnizorii producătorilor auto, afectați și ei de criza prin care trece sectorul auto, caută și ei noi piețe. De exemplu, doi furnizori francezi de componente auto, Forvia și Valeo, au anunțat în această vară că intră pe piața dronelor militare.