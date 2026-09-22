Volkswagen va accelera programul de restructurare, a afirmat Thomas Schaefer, directorul general al mărcii VW, în condițiile în care zeci de mii de muncitori din întreaga Germanie protestează luni, cerând protejarea locurilor de muncă și a fabricilor, după ce producătorul auto a lansat un avertisment de profit care a oferit o nouă dovadă clară a declinului industriei auto germane, transmite Reuters.

Protestele de la Volkswagen, BMW și furnizorul de componente auto Bosch vin ca urmare a concedierilor, a posibilei relocări a producției și chiar a închiderii uzinelor din cea mai importantă industrie a Germaniei.

‘Speram că măsurile convenite în 2024 să fie suficiente. Din păcate, nu este cazul. Nu avem nicio clipă de pierdut și, prin urmare, vom accelera din nou programul nostru de performanță, iar compania și reprezentanții angajaților vor discuta următorii pași’, a declarat Thomas Schaefer, în cadrul unei întâlniri cu angajații, la sediul companiei din Wolfsburg.

Cel mai mare producător auto european intenționează să desființeze încă 50.000 de locuri de muncă ca parte a programului masiv de restructurare anunțat luna aceasta.

Șeful comitetului de întreprindere Volkswagen, Daniela Cavallo, și șeful puternicului sindicat IG Metall, Christiane Benner, au cerut o protejare mai puternică față de concurența neloială din China, o politică a UE mai eficientă în privința subvențiilor și continuarea programului de pensionare în etape.

‘Ne așteptăm ca acționarii și conducerea să-și asume responsabilitatea față de Germania ca națiune auto, față de angajați și față de locurile de muncă’, le-a spus Benner angajaților la sediul Volkswagen.

China, care mulți ani a fost o piață de creștere profitabilă, înregistrează o încetinire, în timp ce constructorii chinezi se extind în Europa. De asemenea, producătorii auto germani investesc puternic în electrificare, se confruntă cu bariere comerciale pe piața din SUA și încearcă să reducă amploarea producției interne costisitoare.

Vineri seara, Volkswagen a anunțat că și-a redus previziunile privind marja de profit operațional la maximum 1% (de la cel puțin 4% anterior), invocând deteriorarea condițiilor de pe piața din China, costurile cu măsurile de restructurare și o depreciere a activelor în valoare de șase miliarde de euro legată de producătorul de mașini sport Porsche AG.

‘Cei mai mulți directori nu au reușit să țină pasul cu dezvoltarea e-mobilității, a digitalizării și a tehnologiei pe bază de baterii, ceea ce a provocat rămânerea în urmă a industriei auto germane și a furnizorilor’, susține Horst Ott de la IG Metall.

Acțiunile Volkswagen, care luni au fost excluse din indicele Euro Stoxx 50, au scăzut cu 1,1%, în timp ce titlurile Porsche înregistrau un declin de 1,6%, extinzând reculul de vineri.

Potrivit Constructorilor Germani de Automobile (VDA), industria auto germană a disponibilizat aproximativ 100.000 de angajați începând din 2019, iar noi reduceri sunt iminente. Volkswagen a prezentat planuri care ar putea afecta, în total, circa 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial; BMW elimină aproximativ 8.000 de posturi, iar Mercedes-Benz își restrânge producția în Germania, extinzând în același timp operațiunile în Ungaria.

Impactul negativ se extinde la întreaga industrie. Furnizorii de componente auto au eliminat circa 74.000 de locuri de muncă în perioada 2019-202, aproape un sfert din forța lor de muncă, conform datelor VDA.

Aceste restructurări reflectă provocări mai ample la adresa modelului industrial german. Timp de decenii, producătorii germani au prosperat datorită energiei relativ ieftine, piețelor deschise și cererii în plină expansiune din China. Invazia rusească în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu energie ieftină, iar ritmul de creștere economică a încetinit în China, unde au apărut competitori locali precum BYD Co., care oferă alternative mai ieftine la unele dintre cele mai vândute automobile germane.