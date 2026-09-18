Seat riscă să dispară după 2030. Volkswagen analizează viitorul mărcii spaniole pe fondul ascensiunii rivalilor chinezi

Volkswagen analizează viitorul mărcii spaniole Seat după actualul ciclu de producţie, iar compania ar putea renunţa la brand după 2030 şi concentra viitoarele modele asupra Cupra, în contextul restructurării grupului şi al presiunii tot mai mari exercitate de producătorii auto chinezi, transmite Reuters.

Cel mai mare constructor auto european a anunţat că viitorul Seat ”dincolo de actualul ciclu de produse este încă evaluat” şi că sunt posibile mai multe scenarii după 2030. O persoană implicată în discuţii a declarat pentru Reuters că toate viitoarele produse ar urma să fie atribuite Cupra, în timp ce modelele Seat cu motoare cu combustie vor fi eliminate treptat.

”Nu vrem să menţinem două nume de marcă”, a declarat sursa.

Seat, fondată în 1950 ca societate de stat şi cumpărată de Volkswagen în 1986, nu a mai lansat un model nou din 2020 şi a reprezentat mai puţin de 3% din livrările globale ale grupului Volkswagen în 2025.

Cupra a depăşit deja Seat la vânzări

În schimb, Cupra, lansată în 2018, a depăşit anul trecut Seat în ceea ce priveşte vânzările anuale. Marca oferă trei modele complet electrice, inclusiv noul Raval, în timp ce Seat nu are niciun automobil complet electric şi nici nu sunt planificate astfel de modele.

Directorii au afirmat în repetate rânduri că Seat nu poate justifica investiţiile necesare pentru dezvoltarea unei game electrice, deoarece marca nu este profitabilă.

Posibila dispariţie a Seat ar fi un eveniment rar în industria auto. Ar putea deveni prima marcă auto importantă şi cu o istorie îndelungată care dispare de la începutul anilor 2010, când Ford a renunţat la Mercury, General Motors la Saturn şi Pontiac, iar Saab a intrat în faliment.

Producătorii chinezi intensifică presiunea

Problemele Seat reflectă transformările mai ample din industria auto. Vânzările cumulate ale constructorilor europeni, americani, japonezi şi sud-coreeni au scăzut cu 12,6 milioane de vehicule, respectiv 17%, între 2019 şi 2025, iar producătorii europeni au reprezentat aproape jumătate din declin.

Companiile chineze precum BYD, SAIC Motor şi Geely au câştigat o parte importantă din cota de piaţă pierdută şi au intensificat concurenţa prin preţuri, într-un moment în care constructorii tradiţionali se confruntă deja cu cerere slabă şi investiţii costisitoare în vehicule electrice.

Volkswagen nu este singurul grup care îşi concentrează resursele asupra mărcilor mai puternice. Stellantis prioritizează investiţiile în patru dintre cele 14 branduri ale sale – Jeep, Ram, Peugeot şi Fiat –, în timp ce Nissan îşi reduce capacitatea şi planurile pentru viitoarele modele, iar Jaguar Land Rover concediază angajaţi.

Presiunile afectează însă şi China. AlixPartners estimează că doar 15 dintre cele 129 de mărci de vehicule electrice care operează în prezent în China vor fi viabile financiar până în 2030.