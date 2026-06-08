Bolojan – întâlnire cu Tomac: Ne-am spus lucrurile direct – un Guvern care nu se bazează pe o susținere politică nu e o soluție

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că la întâlnirea cu premierul desemnat, Eugen Tomac, lucrurile au fost spuse ‘direct’, ‘fără ocolișuri’, menționând că, din perspectiva PNL, un Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România.

Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național va fi convocat miercuri sau joi pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului.

‘Am avut o întâlnire cu premierul desemnat, Eugen Tomac, cu care am discutat lucrurile în mod direct vizavi de formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră și anume că un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Un Guvern care nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România’, a afirmat liderul PNL.

El a precizat că a discutat cu Tomac problemele ‘urgente’, în principal absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR, nevoia de a îndeplini reformele pe care România și le-a asumat în 2021 și care nu au fost făcute până în prezent.

‘E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. De asemenea, am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor în așa fel încât să nu pierdem sumele care vin pentru granturi, iar cele pe împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu vor putea fi terminate datorită numărului foarte mare și situațiilor diferite din miile de localități ale țării. Am discutat despre aspectele care țin și de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente, despre aspectele care țin de buna guvernare și de buna funcționare a economiei’, a adăugat Ilie Bolojan.

Grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni la ora 15:00 pentru a fi informate privind discuțiile cu premierul desemnat.

‘A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi la ora 15:00 vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare. Colegii care reprezintă cele două grupuri: domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vizavi de poziționarea Partidului Național Liberal’, a indicat Bolojan.

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni, după întâlnirea cu liderii PNL, că își pune mare speranță în liberali că îi vor da un vot de încredere în Parlament. ‘Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față’, a adăugat Tomac.