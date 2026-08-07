Canicula pune presiune pe economia Europei și schimbă comportamentul de consum

Temperaturile extreme afectează transportul, producția de energie și productivitatea, în timp ce modifică obiceiurile de consum, favorizând unele industrii și afectându-le pe altele, relevă o analiză a XTB România, dată joi publicității.

‘Vestul Europei se confruntă cu al patrulea val de căldură al anului. Italia a introdus toate marile orașe în zona de alertă maximă generată de riscurile la adresa sănătății, Franța și Spania se luptă în continuare cu incendiile, iar în Slovacia și Austria s-au atins noi recorduri de temperatură de peste 41 de grade. Valul de caniculă urmează să ajungă și în România, însă sunt așteptate și precipitații pe suprafețe ample, în zilele de joi și vineri. Rinul și Dunărea au atins niveluri minime record în unele regiuni, blocând sau limitând sever traficul naval și producția de energie nucleară’, susține Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Potrivit analizei, dificultățile pe arterele logistice esențiale pentru transportul materiilor prime, produselor chimice și bunurilor de consum se adaugă costurilor energiei și combustibililor și pun presiune pe economia europeană.

‘O estimare a Institutului Kiel descrie un impact de 1% în industrie și de 0,1-0,2% pentru întreaga economie germană venind dinspre o singură lună de niveluri scăzute ale Rinului. La scară europeană, dimensiunea efectelor este amplificată de problemele de pe Dunăre. Deși unele ploi acumulate recent în zona bazinului superior al Dunării sunt estimate să ofere sprijin în perioada următoare, e nevoie de un influx suplimentar consistent pentru a readuce situația ‘pe linia de plutire’, menționează Claudiu Cazacu.

Prelungirea situației restricționate ar adânci costurile cu energia și transportul, punând în pericol chiar și estimarea de 0,7-0,8% pentru avansul economiei zonei euro anul acesta, care ar marca aproape o înjumătățire față de ritmul anului 2025, a adăugat acesta. În cea mai recentă evaluare, Banca Centrală Europeană (BCE) a coborât chiar estimarea de creștere la 0,6%, o ajustare semnificativă față de estimarea de 1% anterioară.

‘La nivelul consumatorilor, tiparele de cumpărături se modifică. În primă fază, temperaturile ridicate accelerează achizițiile de echipamente de răcire, componente de bricolaj pentru protecție față de razele solare, hainele lejere și costumele de baie. Pe termen mai lung, temperaturile ridicate susțin vânzările de băuturi reci, creme de protecție solară și înghețată. Per total, însă, încrederea consumatorilor din România resimte efectele inflației și ale incertitudinii. La nivel general, în Europa, când termometrul urcă prea mult, activitatea economică are de suferit, productivitatea este erodată, iar impactul asupra PIB-ului poate ajunge la 0,3-0,5%, potrivit unui studiu din 2021’, mai arată analiza.

Conform sursei citate, efectele sunt distribuite neuniform, în regiunile vulnerabile depășind chiar 1% din PIB. ‘Cifrele din studiu ar putea chiar, având în vedere tendințele, să subestimeze impactul viitor al episoadelor de căldură extremă’, se mai precizează în document.

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