Guvernul lansează platforma digitală WorkinRomania.gov.ro pentru facilitarea angajării lucrătorilor străini

Guvernul a lansat joi platforma oficială WorkinRomania.gov.ro, destinată angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini. Această platformă online concentrează într-un singur loc gestionarea procedurilor esențiale pentru accesul străinilor pe piața muncii din România, oferind termene mai scurte și posibilitatea urmăririi în timp real a fiecărei cereri.

Executivul a aprobat tot joi o Hotărâre privind categoriile de date, precum și măsurile tehnice și organizatorice de securitate aferente datelor procesate în cadrul platformei. De asemenea, s-au stabilit evidențele informatice ale instituțiilor publice interconectate cu WorkinRomania.gov.ro, conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Dezvoltată de specialiștii MAI în cadrul Hub-ului de servicii al ministerului (https://hub.mai.gov.ro/), platforma respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii. Este unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare și debirocratizare în domeniul managementului migrației pentru muncă din România.

WorkinRomania.gov.ro răspunde atât nevoilor angajatorilor aflați în căutarea forței de muncă, cât și necesității autorităților de a gestiona mai eficient, mai transparent și mai sigur procedurile administrative privind încadrarea în muncă a cetățenilor din state terțe.

În prima etapă de operaționalizare, platforma permite desfășurarea exclusiv online a procedurilor privind înregistrarea/autorizarea ca angajator; autorizarea și prelungirea autorizării agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România; depunerea documentelor justificative în format electronic; transmiterea notificărilor și a comunicărilor oficiale; urmărirea în timp real a stadiului fiecărei cereri, precum și comunicarea actelor administrative prin intermediul contului utilizatorului.

Platforma permite și desemnarea persoanelor care acționează în numele angajatorilor sau al agențiilor de plasare, asigurând trasabilitatea operațiunilor și utilizarea semnăturii electronice calificate.

‘În etapele următoare, aceeași platformă va susține și fluxurile electronice privind cererile unice pentru acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă și pentru prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă, precum și alte servicii digitale prevăzute de legislația în domeniu’, arată sursa citată.

WorkinRomania.gov.ro reduce timpul de soluționare a cererilor și elimină transmiterea repetată a acelorași documente către instituții diferite. Prin interconectarea sistemelor informatice ale autorităților competente, platforma permite verificări automate și schimbul securizat de informații necesare soluționării cererilor.

Utilizatorii beneficiază de acces permanent la propriul dosar electronic, posibilitatea urmăririi fiecărei etape a procedurii, notificări automate privind solicitările de completare sau soluțiile adoptate, reducerea timpilor de așteptare și creșterea transparenței întregului proces administrativ.

Totodată, platforma contribuie la prevenirea migrației ilegale, protejarea lucrătorilor străini și creșterea gradului de conformare a angajatorilor și agențiilor de plasare la obligațiile prevăzute de lege. Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, dezvoltă și administrează tehnic platforma.

Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul MAI soluționează procedurile aflate în competența sa privind regimul străinilor și dreptul de ședere în scop de muncă; analizează și soluționează cererile privind acordarea și prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă, emite documentele specifice și participă la schimbul electronic de date necesar fundamentării deciziilor administrative.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă administrează operațional modulul destinat înregistrării și autorizării angajatorilor și agențiilor de plasare a străinilor și configurează fluxurile de lucru aferente acestor proceduri;

Ministerul Afacerilor Externe, prin sistemul național de vize și platforma eViza, participă la fluxurile privind acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă. Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează informațiile necesare verificărilor fiscale prevăzute de lege.

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, contribuie la verificarea calificărilor și diplomelor, în cazurile prevăzute de legislație.

De asemenea, platforma este interconectată cu evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, Registrul general de evidență a salariaților REGES-ONLINE și alte sisteme informatice necesare verificărilor prevăzute de lege.

Operaționalizarea platformei WorkinRomania.gov.ro marchează o etapă importantă în transformarea digitală a administrației publice din România. Prin integrarea procedurilor într-o platformă unică, solicitările sunt procesate mai rapid la nivelul fiecărui județ, iar utilizatorii primesc răspunsurile și actele administrative direct în contul lor digital.

Platforma oferă o interfață intuitivă și ușor de utilizat, precum și informații utile pentru angajatori, agențiile de plasare și lucrătorii străini, disponibile inclusiv în limba engleză. Persoanele interesate regăsesc pe WorkinRomania.gov.ro toate informațiile de care au nevoie pentru crearea și validarea contului pe platformă, condițiile de înregistrare și autorizare, documentele necesare și modalitatea de utilizare a serviciilor electronice disponibile pe platformă, se arată în comunicat.

Totodată, utilizatorii beneficiază de un serviciu de chat suport, disponibil atât în format text, cât și vocal, care oferă asistență și îndrumare în utilizarea serviciilor electronice, în limba română și în limbi de circulație internațională.