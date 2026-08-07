AFIR: Finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții în fermele mici

Micii fermieri vor putea solicita finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro pe proiect prin intervenția DR-14 ‘Investiții în fermele de mici dimensiuni’, după publicarea Ghidului solicitantului de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

‘Depunerea dosarului prin care se vor solicita fondurile nerambursabile se realizează on-line pe pagina de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în perioada sesiunii de primire a proiectelor, care va fi deschisă după cel puțin 15 zile de la publicarea Ghidului solicitantului’, se menționează într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a agenției comunicat.

Conform sursei citate, fermierii pot beneficia prin DR-14 de o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pe proiect, intensitatea sprijinului fiind de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul intervenției DR-14 sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror eligibilitate va fi verificată în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) al APIA, din care rezultă și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului, menționează sursa citată.

Potrivit AFIR, investițiile finanțate prin DR-14 vizează înființarea sau modernizarea construcțiilor cu destinație agricolă ori necesare în fermă, amenajarea facilităților pentru gestionarea gunoiului de grajd, precum și dezvoltarea unităților de condiționare, depozitare și procesare la nivelul fermei, inclusiv pentru comercializarea și promovarea propriilor produse agricole.

‘Sunt eligibile și cheltuielile care vizează achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi, asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole, înființarea și modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului’, se mai arată în document.

Reprezentanții AFIR precizează că Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-14 ‘Investiții în fermele de mici dimensiuni’ este disponibil pe pagina de internet a instituției și poate fi consultat în vederea pregătirii dosarului cererii de finanțare.