Parteneriat transatlantic: Memorandum Transgaz-Argent LNG pentru investiții strategice și importul de GNL din SUA

Compania Transgaz și americanii de la Argent LNG au semnat un Memorandum de Înțelegere (MOU), stabilind un cadru pentru explorarea unei investiții strategice de capital a companiei românești în Argent LNG.

Americanii dezvoltă în prezent ceea ce va fi unul dintre cele mai mari terminale de export de gaz natural lichefiat situat în Port Fourchon, Louisiana, cu o capacitate planificată de 25 de milioane de tone metrice pe an. Memorandum-ul de Înțelegere semnat joi stabilește un cadru neangajant pentru ca părțile să exploreze, să structureze și să negocieze termenii acestei investiții de capital. Cele două companii au semnat, de asemenea, un Acord de Confidențialitate în legătură cu discuțiile. Memorandum-ul de Înțelegere a fost semnat la București de Ion Sterian, directorul general Transgaz, și Jonathan Bass, președinte și director executiv al Argent LNG.

Ce înseamnă viitorul terminal GNL de la Port Fourchon

Argent LNG dezvoltă unul dintre cele mai mari terminale de export de GNL din Statel Unite, la Port Fourchon, Louisiana, cu o capacitate planificată de 25 de milioane de tone metrice pe an și cu primul cargo planificat pentru 2030. Proiectul este conceput pentru a extinde accesul global la livrări fiabile și sigure de GNL din SUA, inclusiv către piețele aliate din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Terminalul Argent LNG din Port Fourchon se bazează pe o serie de tehnologii și inginerii construită pentru scalabilitate și fiabilitate. Astfel, Baker Hughes furnizează tehnologia de bază pentru lichefiere, Honeywell UOP furnizează sisteme de tratare și pretratare a gazelor, ABB furnizează infrastructura de automatizare și electrificare, are cea mai bună tehnologie criogenică de izolare, iar GIS Engineering și Tecnimont sunt antreprenori de proiectare, achiziție și construcție (EPC) pentru proiect. Împreună, acest consorțiu întrunește decenii de experiență în execuția GNL în Port Fourchon, consolidând credibilitatea tehnică a terminalului și reducând riscurile de livrare pentru potențialii investitori și parteneri de achiziție.

Transgaz, un partener strategic în regiune

SNTGN Transgaz SA este operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, responsabil pentru operarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei de transport al gazelor naturale a țării. Este al patrulea cel mai mare operator de transport și sistem (OTS) din Uniunea Europeană și singurul care operează sisteme naționale de transport gaze în două țări – una membră a UE și cealaltă candidată la aderarea la UE (R. Moldova). Prin rolul său în Coridorul Vertical, Transgaz este esențială pentru diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze și consolidarea securității energetice în România și în regiunea extinsă. Coridorul Vertical are o infrastructură modernă, capabilă să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale.

Compania americană a invitat Transgaz să intre în acționariatul Argent LNG, pentru a asigura în primul rând tranzitul de LNG prin România, către Republica Moldova și Ucraina, spre Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Germania, dar și alte țări. Un alt motiv pentru care compania americană a fost interesată ca Trasgaz să intre în acționariatul său este și diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale ale României. Transgaz și-a exprimat intenția de a deveni acționar în Argent LNG, alături de alte companii americane importante. Pentru Transgaz, investiția reflectă un interes strategic în asigurarea accesului pe termen lung la aprovizionarea cu GNL din SUA și în deținerea unei participații directe în compania care supraveghează platforma mai largă de dezvoltare a Argent LNG.