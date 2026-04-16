Despăgubirile plătite de asigurători în baza polițelor facultative CASCO au depășit 2,56 miliarde lei în 2025, în creștere cu 8% față de anul anterior, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Organizația menționează că, în fiecare zi, pentru acoperirea daunelor suferite de vehiculele asigurate CASCO, au fost achitate, în medie, circa 7 milioane lei. Numărul dosarelor de daună s-a menținut la un nivel ridicat, depășind 276.000 în 2025. Practic, în medie, la fiecare două minute, un șofer din România este despăgubit în baza unei polițe CASCO pentru daunele suferite de propriul vehicul, într-un context în care frecvența incidentelor rămâne ridicată.

‘Aceste polițe devin tot mai relevante. Pentru tot mai mulți șoferi, CASCO nu mai este o opțiune, ci o necesitate, iar creșterea valorii autovehiculelor și a costurilor de reparație face ca protecția oferită de CASCO să fie esențială în gestionarea riscurilor cotidiene’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, în comunicat.

Asigurările CASCO oferă protecție pentru o gamă largă de riscuri, inclusiv avarii, furt sau fenomene naturale, contribuind la stabilitatea financiară a șoferilor și la menținerea mobilității acestora.

‘Cu sute de dosare de daună gestionate zilnic, devine evident că riscurile sunt parte din rutina fiecărui șofer. Asigurările CASCO oferă siguranță financiară și contribuie la reducerea stresului asociat evenimentelor neprevăzute’, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.