UNSAR: Despăgubirile pentru locuințe au ajuns la 209 milioane lei în 2025, în creștere cu 14%

Companiile de asigurări au achitat, în 2025, despăgubiri de 209 milioane de lei pentru refacerea locuințelor asigurate, în creștere cu 14% față de anul precedent, potrivit datelor ASF, prezentate într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Conform sursei citate, suma este cu 14% mai mare față de nivelul înregistrat în 2024, când au fost plătite despăgubiri de 183 milioane lei.

‘Cea mai mare parte din această valoare – peste 94%, respectiv 197 milioane lei – a fost acordată în baza asigurărilor facultative pentru locuințe, în creștere cu 20% față de anul anterior. Acest tip de polițe oferă o protecție extinsă, acoperind o gamă largă de riscuri, inclusiv incendii, inundații sau alte evenimente neprevăzute’, menționează sursa citată.

În același timp, se remarcă o creștere a interesului românilor pentru protejarea locuințelor – numărul locuințelor asigurate facultativ a crescut cu 7% în 2025 față de anul precedent.

‘Aceste evoluții confirmă rolul esențial al asigurărilor facultative în protejarea patrimoniului personal și în asigurarea unui sprijin financiar rapid în cazul unor evenimente neprevăzute. În contextul frecvenței tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, extinderea gradului de acoperire prin asigurare devine o necesitate, nu doar o opțiune’, a declarat președintele și directorul general UNSAR, Alexandru Ciuncan, citat în comunicat.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a subliniat că ‘în spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de familii care au reușit să își refacă locuințele după evenimente neprevăzute’.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, este bine de știut că avem la dispoziție soluții diversificate de protecție specifice tipurilor de bunuri pe care le deținem în locuință sau chiar pentru a ne proteja relația cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.