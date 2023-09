Ciolacu: S-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală

„Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat, s-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat și mai ales – s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală”, spune Marcel Ciolacu.

„Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja răspunderea Guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins. Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales – s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii, și eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că, dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții ori facilități fiscale atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea. M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariul, fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fii corect”,m spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că „statul român nu poate merge mai departe”.

„Nu mai putem să ne mințim unii pe alții, nu mai putem să ne facem că facem, nu mai putem să cerem mereu… fără să dăm nimic în schimb. Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte și echitabile pentru toți cei care muncesc, indiferent unde muncesc – la stat sau la privat”, adaugă premierul.

Marcel Ciolacu arată că măsurile prezentate au fost dezbătute îndelung.

„Ele nu sunt o simplă reacție la nevoile de acum ale statului. În ultimele lui, am avut un dialog public consistent și ne-am întâlnit cu toți cei care au avut ceva de spus pe această temă. Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample care înseamnă de fapt o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național al României din 2023, pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030. A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea, am mers înainte cu mult curaj, curaj care – din păcate! – a lipsit în ultimii ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generație îndatorată, doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic”, mai spune premierul Ciolacu.