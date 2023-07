Ciucă,despre facilităţile din IT: Nu cred că cineva poate să se gândească să intervină

Industria IT din România are o pondere de 7 – 8% în Produsul Intern Brut şi nu cred că cineva poate să se gândească să intervină şi să strice ceva care funcţionează, a declarat, marţi, preşedintele Senatului şi fostul premier Nicolae Ciucă, cu referire la informaţiile potrivit cărora s-ar putea anula facilităţile fiscale acordate în acest domeniu, dar şi în construcţii şi agricultură.

„Industria IT din România are o pondere în PIB de 7 – 8%, or, nu cred că cineva poate să se gândească să intervină şi să strice ceva care funcţionează. E normal să existe măsuri care să echilibreze, dar în niciun caz să producem intervenţii care să perturbe un domeniu care funcţionează foarte bine”, a declarat acesta la Sesiunea oficială a „Săptămânii diplomaţiei comerciale”, organizată de Departamentul de Comerţ Exterior – parte din structura Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior

Ciucă a subliniat că anul trecut, deşi a fost un context geopolitic şi de securitate aflat într-o dinamică şi cu evoluţii greu de previzionat, s-a reuşit asigurarea unui nivel de încredere investitorilor străini şi determinarea acestora să investească în România aproximativ 11 miliarde de euro.

„Acesta reprezintă cea mai mare sumă investită într-un an de zile în România”, a subliniat el.

De asemenea, preşedintele Senatului a afirmat că exporturile de bunuri şi servicii ale României au crescut în ultimul deceniu de la 40,6 miliarde de euro la peste 98 de miliarde de euro, creşterea fiind susţinută şi de îmbunătăţirea intensităţii tehnologice a produselor, mai ales pe fondul intrării de capital străin.

Stocul de investiţii străine directe s-a dublat în ultimul deceniu, ajungând de la 53 de miliarde de euro la aproape 100 de miliarde de euro.