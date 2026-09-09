Consiliul Concurenței a sancționat Philips România cu aproape un milion de euro

Consiliul Concurenței a sancționat compania Philips România cu o amendă în valoare de 5,181 milioane lei (aproximativ un milion de euro) pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecției inopinate desfășurate la sediul companiei, potrivit unui comunicat al instituției.

‘Concret, după ce a fost informat cu privire la desfășurarea inspecției autorității de concurență, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricționat accesul inspectorilor de concurență la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă. Reamintim că în perioada 28 – 30.07.2026, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România SRL și la sediile a 10 companii (distribuitori sau revânzători Philips) care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medicale’, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurențiale analizate.

Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor

‘Potrivit Legii concurenței, inspectorii de concurență pot solicita orice fel de informații legate de obiectul investigației, iar companiile care refuză să coopereze cu instituția sau care obstrucționează activitatea acesteia în desfășurarea inspecțiilor inopinate sunt sancționate cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii’, explică reprezentanții autorității de concurență.