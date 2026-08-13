Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii de pe piața semințelor de cultură și a produselor pentru protecția plantelor

Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii cu amenzi în valoare totală de 83,2 milioane lei (15,87 milioane euro) pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale de fixare a prețului pe piețele producției și/sau comercializării semințelor de cultură și produselor pentru protecția culturilor din România.

Potrivit unui comunicat, autoritatea de concurență a constatat că fiecare dintre producătorii Pioneer Hi-Bred România S.R.L., Corteva Crop Solutions ROM S.R.L. (fosta companie DuPont Romania S.R.L.) și Maisadour Semences România S.R.L. a ajuns la un acord cu distribuitorii săi privind condițiile în care pot vinde sau revinde semințele de cultură și/sau produsele pentru protecția culturilor. Concret, producătorii și distribuitorii au stabilit, prin prevederi contractuale și/sau prin intermediul unui sistem de vouchere, prețurile de revânzare către clienții distribuitorilor, respectiv fermierii, pentru anumite produse comercializate în cadrul campaniilor agricole.

În cadrul sistemului de vouchere, producătorii ofereau direct fermierilor cupoane care conțineau produsele eligibile și reducerile oferite, iar fermierii puteau să aleagă distribuitorul de la care să achiziționeze produsele. Prețul final la care fermierul achiziționa produsele utilizând voucherul era, însă, stabilit anterior între producător și distribuitor.

Autoritatea de concurență consideră că, prin acest mecanism, producătorii puteau influența nivelul prețurilor practicate pe piață, în timp ce distribuitorii beneficiau de un volum mai predictibil al vânzărilor și, în unele cazuri, de discounturi pentru participarea la campanie.

”Nu suntem împotriva sistemului prin care se acordă vouchere, dar prețul recomandat de producător nu trebuie să se transforme, în practică, în preț fix, adică obligatoriu. Distribuitorii trebuie să își stabilească independent prețurile de revânzare pentru fermieri, care vor beneficia, astfel, pe deplin de concurența dintre aceștia, prin prețuri mai avantajoase prin discounturi suplimentare. Companiile se pot adresa oricând Consiliului Concurenței pentru clarificări privind aplicarea corectă a legislației în domeniu”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, citat în comunicat.

Companiile sancționate cu amenzi între 418.000 de lei și 17,9 milioane de lei sunt: Pioneer; Corteva; Maisadour; Agrii; Agro-Est; Agroind; Agrotex; Alcedo; Ameropa; Biochem; Chemark; Diva Sol; Fertiagro; First Grain; Kwizda; Medicago; Merpano; Moldova Farming Agricultura, Moldova Farming Nord și Comfert Agricultura (în calitate de entități beneficiare ale divizării Moldova Farming SRL); Plantagro; Promat; Rodbun.

Consiliul Concurenței precizează că Agricover a aplicat la programul de clemență și a beneficiat de imunitate la amendă.

De asemenea, 15 din cele 21 de companii sancționate au recunoscut încălcarea Legii concurenței și, ca urmare, au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Companiile care au recunoscut faptele anticoncurențiale sunt: Pioneer, Corteva, Maisadour, Agroind, Agrotex, Alcedo, Ameropa, Biochem, Chemark, Divasol, Firstgrain, Kwizda, Moldova Farming, Promat și Rodbun.

Producătorii au avut un grad mai ridicat de implicare, întrucât au inițiat mecanismul de fixare a prețurilor. Din acest motiv, la stabilirea amenzilor, au fost aplicate procente din cifra de afaceri mai mari decât cele aplicate distribuitorilor, majoritatea companii locale.

În ceea ce privește relația dintre Monsanto România S.R.L. și distribuitorii săi, autoritatea de concurență nu a identificat dovezi suficiente din care să rezulte că prețurile recomandate de producător ar fi funcționat ca prețuri fixe (obligatorii) la revânzarea semințelor de cultură către fermieri în urma unei înțelegeri anticoncurențiale.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.