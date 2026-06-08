Fritz: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere a USR pentru Guvernul lui

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a transmis premierului desemnat Eugen Tomac faptul că este puțin probabilă o susținere pentru Guvernul pe care îl va propune, dar că decizia aparține forurilor statutare ale partidului.

Dominic Fritz a menționat că pentru USR este foarte important ca viitorul Executiv ‘să nu întoarcă’ reformele deja realizate de Guvernul Bolojan.

‘Un Guvern tehnocrat, cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos Guvernul. Acesta este motivul pentru care i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru Guvernul lui, dar asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Vom avea consultări, în următoarele zile, în filialele județene ale partidului. Vom avea un vot în Comitetul politic al partidului. Comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură, între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară cu PSD’, a declarat Fritz într-o conferință de presă susținută la sediul USR, precizând că așteaptă lista finală cu propunerile de miniștri.

El a adăugat că a avut o discuție onestă cu premierul desemnat Eugen Tomac, exprimându-și totodată aprecierea față de acesta.

‘Însă aprecierea noastră pentru el, personal, la fel ca și respectul nostru pentru președinte nu este neapărat legată de analiza noastră politică a acestui moment. I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cenzură în politica românească, peste care nu putem trece ușor, noi, ca țară, tocmai pentru că a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci, în fiecare săptămână, vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de Guvernul Bolojan’, a mai spus el.

Din delegația USR care s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac au mai făcut parte: ministra Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, vicepremier Radu Miruță, lidera deputaților USR, Diana Stoica, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Biroului Național al partidului.