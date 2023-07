Japonia, prin ochii iubitorilor de anime

Un nou produs turistic prezintă Japonia ca țară a „Anime-urilor Manga” – desene animate care au devenit celebre după 1990. Și tocmai pentru că personajele cu ochi imenși și corp suplu au devenit brand de țară, japonezii au creat circuite turistice tematice pentru fanii din întreaga lume. Astfel de oferte sunt acum și pentru turiștii din România și deja au succes. Agențiile de turism vând anul acesta foarte bine circuitele tematice în Japonia: numărul românilor care aleg această destinație s-a dublat, față de anul trecut. Circuitele durează între 11 și 15 zile, iar prețurile variază între 3.200 și 4.800 de euro de persoană, în funcție de tipul curcuitului. De asemenea, pot fi adăugate mai multe excursii opționale, pe lângă pachetul turistic de bază.

Japonia a devenit trendul anului 2023 în materie de sejururi și circuite tematice. Pachetele turistice sunt create pentru mai multe categorii de public, de la pasionații de desene animate, până la cei care aleg această țară pentru a testa gastronomia locală sau cei care caută parcuri tematice de distracție. Cererile din partea turiștilor români pentru tururile tematice în Japonia au început să crească de anul trecut, iar în 2023 cei mai mulți români au ales circuitele de vară și din luna septembrie. Tururile dedicate pasionaților de „Anime Manga” au fost create mai ales pentru familiile care au copii și vor o experiență inedită. Universal Studios Osaka este primul parc tematic de acest gen din Asia, unde cei mici au ocazia să intre în lumea lui Mario din jocurile video și să ia parte la petrecerea lui Hello Kitty la Super Nintendo World. Din turul japonez cu tematică Manga face parte și Tokyo Character Street, un bulevard cu peste 20 de magazine unde se pot găsi personaje celebre din ultimele decenii, precum Pokemon, Hello Kitty sau Snoopy. De aici, turiștii mici și mari sunt îndrumați spre Harajuku, unde pot înțelege cel mai bine cultura urbană a adolescenților japonezi. Turul are și alte atracții și surprize, mai ales pentru copii.

Până anul trecut, cel mai căutat pachet turistic pentru Japonia era pentru sfârșitul lunii martie, când pot fi admirați celebrii cireși japonezi înfloriți. Un tur considerat clasic este și croaziera în jurul Japoniei, cu opriri în cele mai cunoscute orașe. Anul acesta a crescut interesul vizitatorilor pentru regiunile extreme ale țării, precum nordul insulei Hokkaido și insula tropicală Okinawa. Vizitarea insulei este inclusă și în pachetele pentru Revelion 2024. Japonia tradițională și tropicală este un nou tur propus românilor, pentru anul viitor. Și circuitele turistice cu tematică urbană sau istorică sunt căutate. Românii sunt tot mai interesați de orașele japoneze cu încărcătură simbolică specială, precum Nagasaki, Aomori, Kanazawa, Kobe sau Miyazaki.

Pasionații de drumeții pot alege excursiile pe muntele Fuji. Programul pentru excursiile montane este conceput în așa fel încât să poată participa atât cei obișnuiți cu drumețiile în condiții dificile și la mari altitudini, dar și cei care nu au o condiție fizică bună. Grupurile urcă până la 2.300 de metri cu mașina și doar cei care doresc să meargă până sus pot înnopta la borna 8, aflată la 3.400 de metri, unde se ajunge după o urcare de aproximativ 5-6 ore, cu pauze, în funcție de ritmul grupului. Ajunși acolo, se pregătesc pentru ascensiune, urmând indicațiile unui ghid montan local. Urmează o urcare de aproximativ două ore, la finalul căreia grupul va ajunge în vârful Muntelui Fuji, la o altitudine de 3.776 de metri, la timp pentru a prinde răsăritul soarelui.