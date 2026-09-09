Kelemen Hunor spune că a discutat cu Grindeanu despre majorități posibile și imposibile

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la finalul unei întâlniri cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, că a discutat cu acesta despre ce ‘majorități posibile și imposibile pot fi create’, adăugând că numele lui Luca Niculescu ‘a fost vehiculat’.

‘Nu am discutat de Luca Niculescu. Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri’, a subliniat Kelemen Hunor.

El a arătat că insistă, în continuare, ‘indiferent care va fi decizia președintelui Nicușor Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de învestire din partea fostei coaliții sau cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR’.

‘Și sigur, după ce Guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante – bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului. Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care acum un an și ceva am format un Guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea. Și sigur ar trebui o discuție între lideri – între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții – să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern’, și-a explicat liderul UDMR poziția.

Potrivit acestuia, altfel, se va întâmpla exact ce se vede în prezent în Parlament: majorități conjuncturale pe chestiuni politice, unde ‘AUR va juca pe teren’.

‘Nu pe chestiune administrative, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci pe chestiuni politice – de la TVR, la Radio și acum la alte proiecte de lege -, unde se formează o altă majoritate, dar tot AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând, de pe banca de rezerve. Asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un Guvern. Atunci, jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineață facem majoritate cu PSD și după-amiază facem majoritate cu USR și cu PNL’, a punctat parlamentarul UDMR.

Despre o discuție cu Sorin Grindeanu despre un Guvern cu AUR, Kelemen Hunor a răspuns: ‘Nu va face. Așa mi-a zis’.

‘Ați văzut că de la o oră la altă se schimbă majoritatea conjuncturală. Am impresia că fiecare poate, că PNL și USR cu AUR acum au făcut o majoritate pentru un proiect de lege ca să lucreze paralel cu plenul. (…) În acest moment sunt două variante: varianta PSD, cu propunerea lor de premier, și varianta PNL-USR-UDMR, cu propunere de premier. Deci alte soluții, adică alte variante, alte propuneri nu există din partea partidelor politice. Ce se va întâmpla după desemnare? Habar n-am, nu știu’, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă a vorbit cu președintele, săptămâna trecută, despre varianta Luca Niculescu premier, el a precizat: ‘La această întrebare mi-e greu să răspund, că nu vreau să vă mint. Nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok. Atât pot să vă spun’.

Kelemen Hunor a menționat că săptămâna trecută ‘a avut o discuție între patru ochi’ și cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

‘Nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui Guvern, în anumite condiții, bineînțeles. Nu mi-a zis condițiile, nu am intrat în detalii, dar dorința lui de a da un Guvern cu drepturi, atribuții depline mi-a fost clară. (…) Și Ilie Bolojan dorește să se termină acest interimat și să existe un Guvern’, a afirmat el.

În privința alegerilor anticipate, Kelemen Hunor spune că ‘este un scenariu real’ care nu se poate nega.