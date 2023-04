L’Oréal a cumpărat brandul de cosmetice de lux Aēsop. A bătut palma pentru 2,5 miliarde de dolari

L’Oréal a anunțat semnarea unui acord cu Natura &Co pentru achiziționarea grupului australian de cosmetice de lux Aēsop, printr-o tranzacție cu o valoare de întreprindere de 2,525 miliarde de dolari.

Creată în 1987, Aēsop este renumită în întreaga lume pentru produsele din portofoliul propriu pentru îngrijirea tenului, părului și de îngrijire corporală. Cu ambalajul său caracteristic de culoarea chihlimbarului, ingredientele pe bază de plante, formulele vegane sustenabile și servicii personalizate pentru clienți, Aēsop a evoluat într-un brand de top cu prezență pe piața de lux la nivel mondial, în lanțuri de magazine cu produse de înfrumusețare, precum și în industria HoReCa.

Aēsop este distribuit în aproximativ 400 de puncte de vânzare în America, Europa, Australia, Noua Zeelandă și Asia, dar și în China, unde primul magazin a fost deschis în 2022. Brandul a înregistrat vânzări de 537 de milioane de dolari în 2022.

„Sunt încântat să primim Aēsop și echipele brandului în familia L’Oréal Group. Aēsop este un simbol al frumuseții avangardiste, ale cărui produse nu sunt realizate doar cu mare grijă și o atenție excepțională la detalii; ele reprezintă o combinație extraordinară de urbanitate, hedonism și lux. Aēsop explorează toate tendințele actuale de creștere a consumului, iar L’Oréal va contribui la valorificarea potențialului său de creștere, în special în China și în industria de retail pentru călători.”, a declarat Nicolas Hieronimus, Chief Executive Officer, L’Oréal Group.

„Eu și echipa mea suntem entuziasmați de faptul că Aēsop se alătură portofoliului de branduri globale emblematice L’Oréal Luxe. Aēsop deține o poziționare unică pe piața globală a cosmeticelor de lux, datorită designului inspirat din esența brandului, a produselor extrem de eficiente și senzoriale, precum și filozofiei de retail care pune nevoile consumatorului pe primul plan. Așteptăm cu nerăbdare să îi urăm bun venit lui Michael O’Keeffe, CEO-ul Aēsop, precum și echipelor lui de oameni pasionați și cu experiență semnificativă, pentru a continua dezvoltarea brandului, continuând să îi cultivăm unicitatea și valorile. Avem mare încredere că Aēsop se va alătura portofoliului brandurilor L’Oréal Luxe Billionaire și, prin urmare, va contribui semnificativ la creșterea diviziei în anii următori.”, a declarat Cyril Chapuy, President L’Oréal Luxe.

„Cesionarea Aēsop marchează un nou ciclu de dezvoltare pentru Natura &Co. Cu o structură financiară consolidată și un bilanț cu un grad redus de îndatorare, Natura &Co, exercitând o disciplină financiară strictă, va fi în măsură să se concentreze mai mult asupra priorităților sale strategice, în special asupra planului nostru de investiții în America Latină. Suntem mândri de succesul remarcabil al brandului Aēsop și suntem extrem de recunoscători tuturor asociaților Aēsop, care au contribuit enorm nu numai la succesul Aēsop, ci și la a face din Natura &Co ceea ce este astăzi. Suntem încrezători că povestea de creștere a Aēsop va continua sub proprietatea L’Oréal și îi urăm Aēsop succes în continuare în acest nou capitol.”, a declarat Fábio Barbosa, Chief Executive Officer Natura &Co