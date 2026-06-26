Ministerul Energiei: Plăți de peste 110 milioane de lei prin PNRR, în primele șase luni

Valoarea plăților efectuate din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în 2026, până la acest moment, a depășit 110 milioane de euro, a anunțat Ministerul Energiei, rpintr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în intervalul 22 – 26 iunie 2026, au fost autorizate și efectuate plăți pentru opt cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 3,47 milioane de euro.

La total, plățile cumulate către beneficiari, de la începutul programului, a ajuns la aproximativ 322,50 milioane de euro.

De asemenea, cuantumul cererilor de transfer în curs de procesare se ridică la aproximativ 138,09 milioane de euro.

Reprezentanții ministerului de resort precizează că valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 297,93 milioane de euro, dar suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi modificări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană.

Ministerul Energiei subliniază că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă, astfel că, la nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, în așa fel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare.

De asemenea, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241.