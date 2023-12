Ministrul Mediului anunţă că statul ar putea suporta o parte din leasingul maşinilor electrice, după modelul Franţei

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunţat, miercuri seară, că ia în calcul ca statul român să suporte o parte din leasingul maşinilor electrice, pe model francez şi că va avea o discuţie cu producătorii şi importatorii de astfel de autoturisme. Fechet mai spune că, deşi valoarea tichetului pentru Programul Rabla Plus a scăzut, bugetul pentru acest program ar putea fi mai mare în 2024.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat, miercuri seară, la TVR Info că ministerul a primit bani suficienţi în bugetul din 2024 pentru programele pe care le derulează

”În niciun caz nu aş numi bugetul pe 2024 ca fiind unul de suprevieţuire, pentru că e un buget mai mare decât cel de anul trecut. Dacă anul trecut am avut credite bugetare de 2,7 miliarde lei, anul acesta avem peste 3 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, atât pentru investiţii, lucru la care eu personal ţin foarte mult, cât şi pentru buna funcţionare a ministerului, putem spune că avem suficienţi bani pentru anul 2024”, a declarat Mircea Fechet.

Întrebat de ce, totuşi, valoarea tichetelor pentru Rabla Pluc s-a redus la jumătate, Fechet a precizat că este important bugetul total pentru acest program.

”Este adevărat, valoarea tichetelor la Rabla Plus a suferit o modificare, printr-o ordonanţă de urgenţă, însă aş vrea să facem diferenţa între valoare tichetului şi bugetul programului. Anul acesta am avut 560 milioane buget la Rabla Clasic în legătură cu care nu am decis să îl modificăm în vreun fel şi am avut 780 milioane, bani pentru Rabla Plus. Eu cred că ne interesează foarte mult valoarea totală a bugetului. Din acest punct de vedere vreau să spun că vom propune un buget şi mai mare decât am avut în anul 2023 pentru Rabla Plus, cu alte cuvinte să punem şi mai multe maşini electrice pe stradă şi să scoatem rable. Această măsură care vizează valoarea eco-tichetului va însemna un număr mai mare de maşini ce vor putea fi cumpărate de români. Dar mai scump, în funcţie de preţul maşinii, pentru că mai există o noutate, preţul maşinilor electrice a scăzut de la an la an, iar valoarea eco-tichetului de aproape 10000 de euro este neschimbată de foarte mulţi ani. (…) Cred că Rabla Plus va fi un succes şi la anul, chiar dacă valoarea eco-tichetului va fi mai mică. Spun asta uitându-mă la alte state membrue UE. Sunt 7 ţări în Uniunea Europeană care nu dau nicio bonificaţie. Au făcut-o până acum, au decis că e suficient, oamenii nu mai au nevoie de vreo încurajare, din raţiuni de mediu, de taxe, fiecare decide de ce îşi cumpără maşini electrice. Sunt multe state membre care au aceeaşi valoare a tichetului pentru maşinile electrice”, a spus Fechet.

Ministrul spune că România ar putea aplica modelul Franţei unde o parte din leasingul maşinilor electrice este suportat de stat.

”Voi avea discuţi cu producătorii şi importatorii pentru că la prima vedere cel puţin, văzând că lucrul acesta se face în Franţa, nu văd niciun motiv pentru care nu am putea, pentru cei care aleg să ia o maşină în leasing, poate nu vor să o cumpere cu banii jos. Poate alegem să finanţăm şi astfel de metde. Vorbim doar de Rabla Plus, maşinile electrice. Speranţa mea e că atunci când vom anunţa programul să putem să fim la aceeaşi masă toţi marii producători de autoturisme şi cu importatorii şi să spunem că toată lumea e mulţumită”, a precizat Mircea Fechet.

Întrebat, de asemenea, dacă la Rabla Clasic se păstrează valoarea tichetului de 7.000 de lei, Fechet a explicat că îşi propune păstrarea acestei valori.

”Ne propunem să păstrăm valoarea acelui voucher. Tendinţa ultimilor ani a fost aceea de a lua nu foarte mult, pentru a nu exista vreo problemă, tendinţa e de a lua bani din Rabla şi de a-i muta la Rabla Plus. Dar acest lucru nu se poate face decât cu paşi mici, pentru a nu dezechilibra ceea ce avem deja”, a spus Mircea Fechet.