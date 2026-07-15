Miruță: Informații false circulă, în aceste zile, în numele Ministerului Transporturilor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, avertizează asupra unor informații false care circulă în aceste zile în numele instituției pe care o reprezintă și care încearcă să păcălească românii, direcționându-i să plătească urgent amenzi de circulație fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii.

”Atenție la informațiile false care circulă în aceste zile în numele Ministerului Transporturilor și care încearcă să păcălească românii, direcționându-i să plătească urgent amenzi de circulație fictive către un website în spatele căruia altcineva încasează banii. Este un fals, pe care colegii de la DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică, n.r.) l-au descoperit și îl limitează. Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de mesaje! Mesajul creează o urgență artificială: termen-limită de câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice sau transferul cazului la parchet”, a scris oficialul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, linkul transmis prin SMS de către hackeri duce către un domeniu fals, care imită vizual platforma oficială Ghișeul.ro, iar formularul solicită date de identificare și apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată de expirare, CVV), informații pe care nicio instituție publică nu le solicită printr-un link primit prin SMS.

De asemenea, suma solicitată apare afișată și în dolari americani, ”un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești”.

Experții în securitate cibernetică din cadrul DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, precum și să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser. În cazul în care au fost introduse deja datele cardului, trebuie să fie contactată banca pentru blocare.

Domeniul fals este deja inclus pe blacklist-ul DNSC, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate și alte pagini de Internet nelegitme. Lista acestor domenii se actualizează treptat, în timp real, în funcție de incidentele apărute și descoperite pe parcurs.