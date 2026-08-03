Bolojan: Dacia și Ford au oprit producția, voluntar, până pe data de 19 august

Companiile Dacia și Ford vor avea, voluntar, producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce va însemna o economie la energie de aproximativ 200 MW, a declarat, luni, premierul interimar și ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

‘Orele de presiune sunt cele de seară și, în discuțiile pe care le-am avut, astăzi, cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție, alte companii nu își permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale. Una dintre măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanță, partea de reparații și două companii importante, mari consumatori, Dacia și Ford. sunt, de astăzi, cu producția oprită până pe data de 19 (august, n.r.), ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua și alte câteva companii, în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară’, a spus Bolojan.

Potrivit oficialului, până la acest moment, datorită reducerii voluntare a consumului de energie, luni dimineața, România a avut consumuri, în medie, cu 200 de MW mai scăzute.

‘Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care, în aceste zile, la solicitările Guvernului, în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumuri, în medie, cu 200 de MW mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor (…) De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă, în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, de când se aprinde de exemplu iluminatul public, și până la ora 23:00’, a menționat ministrul interimar al Energiei.

Acesta a adăugat că, în zilele următoare, ar putea fi adoptată, complementar, o Hotărâre de Guvern, prin care marii consumatori pot fi notificați cu 24 de ore înainte că le va fi stabilită o anume cantitate de consum.

‘În zilele următoare, vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară, o Hotărâre care este prevăzută în legislație și anume cea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica, de limitare a consumului. Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național de a asigura consumurile totale la orele respective. Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare’, a subliniat Ilie Bolojan.