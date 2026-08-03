Peste jumătate de miliard de euro finanțări acordate pentru proiecte rezidențiale în 2026

Primele șapte luni din 2026 au fost prolifice pentru segmentul finanțărilor corporate aprobate pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale pe plan local, cu un volum total estimat la peste jumătate de miliard de euro, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță imobiliară, pe baza datelor publice și a informațiilor din piața bancară.

Astfel, în 2026 au fost anunțate finanțări în valoare de 247,1 milioane de euro pentru dezvoltarea a peste 13 proiecte rezidențiale din București și din principalele piețe regionale din țară, precum Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara. Estimările SVN Romania indică însă un volum cel puțin dublu de finanțări corporate aprobate în acest an pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale în România.

‘Instituțiile finanțatoare au în continuare un apetit ridicat pentru finanțarea proiectelor rezidențiale aflate în dezvoltare pe plan local, însă experiența noastră ne-a arătat că planurile de business realizate superficial și așteptările nerealiste din strategiile de marketing și vânzări reprezintă cele mai des întâlnite aspecte care îngreunează sau blochează procesul de obținere a unei finanțări corporate. Proiectele viabile, care urmăresc atent costurile pe perioada dezvoltării și au o echipă profesionistă de marketing și vânzări, obțin atât finanțări, cât și rezultatele scontate de vânzări’, a explicat Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, în comunicat.

Numărul caselor și apartamentelor vândute în primele șase luni din 2026 în regiunea București – Ilfov a fost cu doar 1,4% mai mic comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările rezidențiale înregistrate în aceeași perioadă la nivel național au scăzut cu o rată anuală de aproape 9%, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În cei șapte ani de activitate, compania a tranzacționat peste 12.000 de locuințe, cu o valoare cumulată de peste 1,2 miliarde de euro.