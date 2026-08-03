ANPC: Amenzi de 1,44 milioane lei aplicate operatorilor economici de pe litoral într-o săptămână

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează temporar pe litoral, au aplicat 232 de amenzi cu o valoare totală de peste 1,44 milioane de lei, în urma unor acțiuni de control realizate la 207 de operatori, în perioada 27 iulie – 2 august.

Potrivit unui comunicat al ANPC, remis luni AGERPRES, au fost aplicate și 194 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate depășind 410.000 lei.

Comisarii ANPC au mai oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 102.000 lei, temporar produse de peste 30.000 de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru șapte operatori economici.

Principalele abateri constatate: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; produse măsurate cu mijloace de măsurare și control neadecvate; spații de depozitare neigienizate corespunzător.

De asemenea, s-a mai constatat: depozitarea necorespunzătoare a băuturilor; orar afișat în neconformitate cu autorizația de funcționare; lipsă autorizație de funcționare prevăzută de lege; deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea; deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe ambalajul jucăriilor; comercializarea jucăriilor periculoase; lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact); unități de cazare fără materiale informative privind serviciile suplimentare oferite; neafișarea tarifelor maximale practicate în cadrul unităților de cazare.