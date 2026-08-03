Bușoi: În acest moment, nu putem vorbi despre penurie pe piața carburanților din România

Nu putem vorbi despre o stare de penurie pe piața carburanților în România, dar avem unele întârzieri pe partea de transport, a precizat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

‘Există unele discontinuități și unele întârzieri, mai ales în stațiile din vestul țării, pentru că există oarecare probleme pe transportul motorinei din Oil Terminal sau din terminalul Petromidia. S-au luat deja unele măsuri, activitatea s-a mutat pe timp de noapte, se lucrează și la Oil Terminal, și la operatori la foc automat. Aici se caută unele soluții și cei direct implicați le vor prezenta publicului. În acest moment nu putem vorbi de o stare de penurie, dar sigur avem problema Kazahstan și aceste întârzieri pe partea de transport, generate de fluxul mare de trenuri de călători datorită sezonului estival, care creează anumite probleme transportului de marfă și de combustibili, plus lucrările care trebuie finalizate – proiectul PNRR din zonă’, a explicat Bușoi, la Digi 24.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, recomanda, sâmbătă, autorităților, să comunice dacă există un deficit fizic de motorină pe piața din România și să explice diferențele dintre mesajele transmise de principalii operatori, pentru a evita amplificarea percepției privind o posibilă penurie și noi creșteri de prețuri.