Nazare: Fără o viziune comună între energie și finanțe, Europa nu poate avea competitivitate și securitate economică reală

Coordonarea dintre miniștrii de Finanțe și cei ai Energiei trebuie întărită, deoarece, fără o viziune comună, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală, consideră ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a avut joi o intervenție la Luxemburg, la reuniunea Eurogrup+ – forumul care reunește miniștrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România – într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei.

‘Mesajul meu principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea și disciplina fiscală sunt conectate și trebuie tratate împreună, nu separat. În ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică și presiunile inflaționiste, iar lecția tuturor este că, în astfel de situații, măsurile trebuie să fie ferm țintite către cei afectați, temporare și compatibile cu echilibrul bugetar’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că România a aplicat această abordare în criza energetică, prin măsuri de sprijin gândite astfel încât să protejeze economia fără să destabilizeze bugetul, o parte importantă a sprijinului fiind direcționată către sectorul transporturilor, un domeniu esențial pentru funcționarea economiei.

‘În același timp, la nivel european trebuie să fim mai bine pregătiți pentru viitoare crize. Aceasta înseamnă concret: date mai bune, digitalizare reală a mecanismelor de intervenție și instrumente care pot livra sprijin rapid, acolo unde este nevoie cu adevărat. Am reluat în acest context un punct esențial: coordonarea dintre miniștrii de Finanțe și cei ai Energiei trebuie întărită. Este a doua oară când România cere la nivel european organizarea de consilii comune Finanțe – Energie, pentru că energia nu mai este doar un subiect tehnic. Ea influențează direct prețurile și inflația, competitivitatea economiilor, investițiile și bugetele naționale’, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, pentru Europa de Sud-Est, inclusiv România, un element critic rămâne interconectarea energetică, deoarece nu se poate vorbi despre securitate energetică reală fără rețele moderne, coridoare energetice funcționale și interconectori care permit energiei să ajungă acolo unde este nevoie, atunci când este nevoie.

‘Un element important pe agenda de azi a fost intervenția dnei Kristalina Georgieva, directorul general al FMI – International Monetary Fund, care a preluat explicit ideea României privind necesitatea analizării împreună a energiei și finanțelor, confirmând că această abordare devine una centrală la nivel internațional și european. Fără o viziune comună între energie și finanțe, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală’, a punctat Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află la Luxemburg, în perioada 11-12 iunie 2026, pentru a participa la o serie de reuniuni financiare europene, conform unui comunicat al instituției.

Agenda deplasării include participarea la Reuniunea Eurogrup, în format extins, la Reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) și la Reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).