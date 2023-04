Noul aeroport aruncă în aer piața imobiliară din Brașov! Sunt așteptate investiții de aproape jumătate de miliard de euro

Valoarea totală a investițiilor imobiliare planificate pentru următorii cinci ani în Brașov este estimată la 500 de milioane de euro, pe baza informațiilor adunate de Romania Property Club (RPC) de la principalii dezvoltatori și investitori activi pe piața din Brașov. Datele au fost prezentate în cadrul evenimentului Brasov Roundtable, organizat astăzi de Romania Property Club la AFI Park Brașov.

Odată cu inaugurarea noului aeroport internațional, investitorii se așteaptă la noi oportunități de afaceri pentru toate sectoarele imobiliare, cu un dinamism crescut pentru hoteluri, rezidențial și logistică.

Domeniul hotelier este unul dintre cele mai slab dezvoltate. Conform datelor strânse de compania de consultanță în turism Est Hospitality pentru RPC, orașul Brașov are 52 de hoteluri de trei, patru și cinci stele, dintre care doar unul afiliat unui brand internațional – Radisson Blu Aurum. În prezent sunt în lucru patru noi hoteluri cu termene de finalizare 2025-2026, ce totalizează 567 de camere. Acestea vor fi afiliate unor branduri precum Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn, Ibis Styles și AC by Marriott.

Stocul modern de birouri local din Brașov este de 155.000 mp, reprezentând o infrastructură pentru companii de producție, retail, BPO, SSC sau servicii IT. Dezvoltarea Universității Transilvania, cu un număr anual de 20.000 de studenți, reprezintă cheia pentru creșeterea pieței locale de birouri. Unul din proiectele reprezentative din oraș este AFI Park, singurul proiect de clasă A din imediata vecinătate a centrului vechi. ”Stilul de lucru hibrid reprezintă o tendință din ce în ce mai răspândită în rândul marilor angajatori din țară, iar Brașovul nu face excepție. In aceste conditii, nevoia de spatii de birouri flexibile este din ce in ce mai mare, iar proiectele de birouri precum AFI Park Brasov, ofera solutii complete pentru companiile multinationale. Situat intr-o locatie ultra centrala, AFI Park Brasov ofera birouri clasa A la cele mai inalte standarde tehnice, fiind certificat” LEED Gold” ca si proiect „verde” si „Well Health & Safety” si aduce servicii diversificate pentru chiriasi, cum ar fi si beneficiu unic „AFI Club”, ce ofera tuturor chiriasilor discount-uri intre 10-30% la food court si serviciile oferite de AFI Brasov”, a declarat în cadrul evenimentului, Emma Toma, Head of Office Division, AFI Europe.

Sectorul rezidențial a fost cel mai activ în ultimii ani și rămâne în continuare, având în vedere că Brașovul atrage rezidenți din mai multe zone ale țării: Transilvania (Oradea, Arad, Târgu-Mureș), Sudul Moldovei precum și din București. Zona centrală și cea semi-centrală găzduiesc proiecte de dimensiuni mici și medii, în timp ce zonele limitrofe Bartolomeu, Tractorul și Noua atrag proiectele de mari dimensiuni ce targetează segmentul mass-market al pieței.

Conform imobiliare.ro prețurile medii pentru apartamentele nou construite se situează între 1.708 și 2.500 Euro pe mp, fără TVA.

Din datele strânse de RPC de la dezvoltatorii locali, peste 3.000 de apartamente sunt în construcție, cu termen de livrare între 2023-2025. Alte 3.000 sunt în curs de autorizare în cadrul a două proiecte majore pe fostele platforme Roman și Lemexim.

Brașovul se află pe harta huburilor logistice și industriale emergente de dezvoltare, datorită locației sale strategice, care leagă zonele de nord, sud, vest și est ale țării. Principalii dezvoltatori și investitori industriali și logistici din România sunt prezenți la Brașov, asigurând terenuri semnificative pentru a susține un viitor aflux de afaceri în regiune. Dezvoltatorii au în lucru proiecte în suprafață de 48.000 mp în diverse zone din județ.

În ceea ce privește sectorul de retail, acesta este dominat de cele două dezvoltări majore din oraș: AFI și Coresi. Dezvoltarea accentuată a sectorului rezidențial a creat însă noi oportunități pentru retailul de proximitate, atfel încât datele RPC arată ca două parcuri de retail în suprafață totală de 30.000 mp sunt în curs de dezvoltare în oraș.

De la noi hoteluri, restaurante și concepte noi de retail și agrement până la mari parcuri industriale și facilități de producție, Brașovul se pregătește pentru o nouă etapă de creștere.