Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în aprilie la bovine și păsări, iar la porcine și ovine/caprine au scăzut

Numărul sacrificărilor și producția de carne (greutatea în carcasă, n.r.) au crescut la bovine și păsări, iar la porcine și la ovine și caprine au scăzut în luna aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate miercuri.

Astfel, numărul bovinelor sacrificate a crescut cu 2,6%, la 39.000 de capete, iar greutatea în carcasă a urcat cu 2%, la 6.520 de tone, față de aceeași lună din 2025. Comparativ cu luna martie 2026, numărul bovinelor sacrificate a crescut cu 5,4%, de la 37.000 de capete, iar greutatea în carcasă a avansat cu 6%, de la 6.150 de tone.

La specia porcine, în aprilie 2026 s-au sacrificat cu 3,6% mai puține animale (321.000 de capete), iar greutatea în carcasă a scăzut cu 6,1%, la 29.183 de tone, comparativ cu aprilie 2025. Față de luna anterioară, sacrificările s-au redus cu 2,7%, de la 330.000 de capete, iar producția de carne s-a redus cu 5,5%, de la 30.884 de tone.

În ceea ce privește ovinele și caprinele, datele INS arată pentru aprilie 2026 o scădere cu 4,7% a numărului de sacrificări față de aprilie 2025, la 3,875 milioane de capete, în timp ce greutatea în carcasă a coborât cu 8,9%, la 40.135 de tone. Comparativ cu martie 2026, sacrificările au crescut de aproape zece ori, de la 395.000 de capete, iar greutatea în carcasă a urcat de la 4.250 de tone la 40.135 de tone.

Potrivit datelor INS, sacrificările la păsări au crescut în aprilie 2026 cu 4,6% față de aprilie 2025, la 32,12 milioane de capete, iar greutatea în carcasă a avansat cu 2,2%, la 53.155 de tone. Raportat la luna precedentă, numărul păsărilor sacrificate a scăzut cu 5,1%, de la 33,85 milioane de capete, iar greutatea în carcasă s-a diminuat cu 3,2%, de la 54.885 de tone.

Greutatea medie în carcasă consemnată în aprilie 2026 a fost de 167,2 kilograme la bovine, 90,9 kilograme la porcine, 10,4 kilograme la ovine și caprine și 1,7 kilograme la păsări.

INS precizează că greutatea medie în carcasă reprezintă raportul dintre greutatea în carcasă totală și numărul de animale sau păsări sacrificate.