Polonia reduce impozitele pe veniturile persoanelor fizice și crește impozitele pentru cele mai mari companii

Polonia intenționează să modifice sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, o mișcare despre care prim-ministrul Donald Tusk a declarat miercuri că va aduce beneficii pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili, transmite Reuters.

În paralel, va fi majorat impozitul pe profit pentru cele mai mari companii, pentru a compensa deficitul de venituri, a declarat Tusk într-o conferință de presă, promițând în același timp să țină sub control deficitul bugetar ridicat.

Grație creșterii rapide a salariilor în ultimii patru ani și tranșe de impozitare înghețate din 2022, milioane de polonezi din clasa de mijloc, principalul bazin electoral al Coaliției Civice a premierului Tusk, au început să plătească cea mai mare cotă de impozitare.

În acest context, guvernul de la Varșovia intenționează să majoreze pragul pentru cea de-a doua tranșă de impozitare a veniturilor, de la 120.000 de zloți, până la 130.000 de zloți (35.000 de dolari). În același timp, cota de impozitare pentru veniturile cuprinse între 130.000 și 150.000 de zloți va fi redusă până la 24%, iar cota actuală de 32% se va aplica pentru veniturile de peste 150.000 de zloți, a declarat Tusk.

Pentru a compensa deficitul de venituri la buget, impozitul pe profit pentru companiile cu venituri care depășesc 50 de milioane de euro, va fi majorat de la 19%, până la 22%, a adăugat premierul polonez.

Polonia se confruntă cu un deficit bugetar mare, de peste 7% din produsul intern brut, explicat de executivul de la Varșovia prin majorarea cheltuielilor cu apărarea. Aceasta înseamnă că, deși guvernul vrea să reducă impozitele, trebuie să fie atent și să nu crească deficitul, urmărit cu atenție de Comisia Europeană și de agențiile de rating.

‘De aceea, acest lucru necesită acțiuni foarte prudente. Dacă în prezent avem un deficit de aproximativ 7% din PIB, este evident că acesta nu poate fi mai mare’, a spus Tusk.

În cadrul aceleași conferințe de presă, ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, a declarat că schimbările aduse sistemului de impozitare se echilibrează, mai mult sau mai puțin, reciproc. Domanski a spus că se așteaptă la o recepție ‘ușor pozitivă’ a schimbărilor propuse din partea agențiilor de rating. Vineri, Fitch Ratings, care în prezent acordă Poloniei un rating ‘A-‘ cu o perspectivă ‘negativă’, urmează să dea publicității o nouă evaluare.

Pachetul anunțat miercuri include, de asemenea, o creștere a așa-numitei taxe de solidaritate, plătite de cei cu cele mai mari venituri. Nivelul taxei ar urma să crească cu un punct procentual, până la 5%, pentru veniturile personale care depășesc un milion de zloți (268.000 dolari) pe an.

Modificările propuse trebuie însă aprobate de parlament și semnate de președinte.