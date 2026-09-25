Rusia analizează mai multe majorări de taxe în perioada 2027-2029 pentru a finanța cheltuielile militare

Guvernul rus prognozează că în următorii trei ani deficitul bugetar va fi egal cu 2% din Produsul Intern Brut și a propus o serie de majorări de taxe pentru a susține cheltuielile militare, potrivit documentelor prezentate joi de Ministerul de Finanțe, transmite Reuters.

Ministerul de Finanțe a anunțat că a transmis proiectul de buget Guvernului, care îl va analiza înainte de 1 octombrie și îl va trimite Parlamentului. Instituția a precizat că necesitățile legate de apărare și securitate reprezintă o ‘prioritate strategică’ în noul buget.

‘Resursele planificate vor permite dotarea forțelor armate cu armamentul și echipamentele militare necesare, modernizarea întreprinderilor din sectorul apărării și plata indemnizațiilor pentru personalul militar’, a comunicat Ministerul de Finanțe.

Costul războiului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, a crescut pentru Rusia; economia a încetinit brusc anul trecut, iar Guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele și să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanța efortul de război.

Ministerul de Finanțe a propus majorarea impozitelor pentru ceea ce a descris drept profituri excesive în sectoarele metalurgiei și producției de îngrășăminte, generate de prețurile ridicate la nivel mondial, precum și taxe asupra comerțului electronic transfrontalier.

De asemenea, Ministerul de Finanțe a propus creșterea cotelor de impozitare pentru așa-numitele venituri personale ‘pasive’, provenite din investiții în titluri de valoare, vânzări de proprietăți și dobânzi la depozitele bancare. Ministerul de Finanțe a estimat că această măsură ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de persoane.